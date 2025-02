Z Włoch do Niemiec. Zaskakujący transfer polskiego piłkarza

Wychowanek Górnika Zabrze w wieku 15 lat zaliczył debiut w PKO BP Ekstraklasie. To przykuło uwagę skautów "Rossonerri", którzy zdecydowali się ściągnąć go do siebie. W klubie z Mediolanu występował głównie w drużynach młodzieżowych. W zeszłym roku wraz z zespołem dotarł nawet do finału Ligi Młodzieżowej UEFA.

Stalmach długo uchodził za jeden z największych talentów w akademii Milanu. Zdarzało się nawet, że trenował z pierwszą drużyną, lecz finalnie nie otrzymał szansy debiutu. Teraz 19-latek stanie przed pierwszą poważną szansą w seniorskiej piłce.

Urodzony w Tarnowskich Górach zawodnik dołączył do FC Magdeburg. Ekipa z Saksonii walczy o awans do 1. Bundesligi. Aktualnie w tabeli zaplecza elity plasuje się na trzeciej lokacie i traci dwa punkty do prowadzącego FC Koeln. Kolejny mecz zespół Christiana Titza rozegra w najbliższą sobotę i będzie to starcie z FC Nuernberg.

Z kolei w młodzieżowych drużynach Milanu mamy jeszcze jednego Polaka - rok młodszego od Stalmacha Mateusza Skoczylasa.