25:12 w decydującym secie! Kapitalny mecz polskiej drużyny w Pucharze CEV

Podopieczne trenera Bartłomieja Piekarczyka pucharową przygodę rozpoczęły w tym sezonie od Ligi Mistrzyń, w której po sześciu meczach zajęły 3. miejsce w grupie E, co dało im prawo gry w rozgrywkach Pucharu CEV.

ZOBACZ TAKŻE: Były trener Asseco Resovii ma nowy klub. Jest jego trzecim szkoleniowcem w tym sezonie

Los nie był jednak dla bielszczanek łaskawy i przydzielił im w ćwierćfinale trudnego rywala. THY Stambuł to czwarty zespół ubiegłego sezonu ligi tureckiej, który w europejskich pucharach gra regularnie od 2019 roku, a w sezonie 2022/2023 był nawet półfinalistą Pucharu CEV. W bieżącym sezonie tych rozgrywek turecka ekipa (w której grają doskonale znane z boisk TAURON Ligi Melis Durul, była zawodniczka Grota Budowlanych Łódź, oraz była rozgrywająca ŁKS-u Commercecon Łódź Roberta Ratzke) spisywała się kapitalnie i w sześciu poprzednich spotkaniach nie straciła ani jednego seta!

Pierwszy set rozpoczął się po myśli nominalnych gospodyń (mecz rozgrywano w Będzinie), które od stanu 4:4 zanotowały kapitalną serię sześciu punktów z rzędu, wśród których był między innymi przepiękny as serwisowy Martyny Borowczak. Tak dużej przewagi BKS BOSTIK ZGO nie mógł już zmarnować - tym bardziej, że bardzo dobrze w drużynie Bartłomieja Piekarczyka spisywały się zarówno Julita Piasecka, jak i Kertu Laak oraz Joanna Pacak. Ekipa z Bielska-Białej w końcówce seta zdołała jeszcze bardziej odskoczyć rywalkom i ostatecznie wygrała tę partię dość gładko 25:16.

Początek drugiej odsłony meczu należał jednak do przyjezdnych, które zaskakiwały BKS BOSTIK ZGO przede wszystkim doskonałym blokiem, w którym prym wiodła Busra Kilicki. Turczynki prowadziły w pewnym momencie nawet pięcioma "oczkami" (6:11) i choć gospodynie kilka razy zdołały zbliżyć się do drużyny ze Stambułu na punkt (15:16, 17:18, 19:20), końcówka seta należała zdecydowanie do THY Stambuł, który wygrał do 20.

Trzecia partia początkowo układała się korzystnie dla zespołu Bartłomieja Piekarczyka. Zespół z Bielska prowadził trzema punktami (10:7), ale rywalki ze Stambułu błyskawicznie doprowadziły do wyrównania (11:11). Na szczęście nominalne gospodynie znów odskoczyły na trzy (15:12), a następnie nawet na cztery "oczka" (21:17) i mogły spokojnie kontrolować przebieg boiskowych wydarzeń. To ekipa znad Bosforu musiała bardziej zaryzykować, a co za tym idzie - narażała się na większą szansę popełnienia błędu. Ostatecznie górą w tej części meczu były zawodniczki BKS-u BOSTIK ZGO, które - po błędzie serwisowym Tugby Ivegin - wygrały do 21 i ponownie objęły prowadzenie w całym spotkaniu.

W czwartym secie rozpędzone bielszczanki bardzo szybko odskoczyły przeciwniczkom na 6 "oczek" (9:3) i jedyne, co musiały robić, to utrzymać koncentrację i nie pozwolić rywalkom na punktowe serie. Gospodynie nie tylko konsekwentnie realizowały ten plan, ale i... znacznie powiększyły przewagę (22:9). Ostatecznie BKS BOSTIK ZGO wygrał do 12 i zakończył starcie w czterech setach.

MVP meczu została Julia Nowicka, rozgrywająca BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się 20 lutego w Stambule.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Puchar CEV - pierwszy mecz 1/4 finału

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - THY Stambuł 3:1 (25:16, 20:25, 25:21, 25:12)

BKS BOSTIK ZGO: Nowicka (2), Pacak (6), Borowczak (11), Laak (18), Piasecka (21), Orzyłowska (8), Drabek (libero) oraz Szewczyk, Angelina, Abramajtys;

THY: Ivegin (5), Kilici (12), Vasilantonaki (12), Duarte, Bergmann (18), Ratzke (3), Yilmaz (libero) oraz Akin, Korkmaz, Durul (1), Aksoy (8), Kayacan (libero).