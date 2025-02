40. urodziny Cristiano Ronaldo. Niesamowita kariera, której końca nie widać

Portugalczyk przyszedł na świat 5 lutego 1985 roku w Funchal na Maderze. W wieku 12 lat dołączył do młodzieżowych drużyn Sportingu. I to właśnie w klubie z Lizbony po raz pierwszy zaistniał w dorosłym futbolu. Kiedy miał 18 lat, przykuł uwagę przedstawicieli Manchesteru United, którzy postanowili sprowadzić go na Old Trafford. Jak się później okazało, był to doskonały ruch.

Ronaldo szybko stał się kluczową postacią zespołu prowadzonego przez Sir Aleksa Fergusona. W ciągu sześciu lat spędzonych w Manchesterze wywalczył z drużyną wszystkie możliwe trofea zarówno na krajowym podwórku, jak i na arenie międzynarodowej. Już wtedy zaczęto mówić o Portugalczyku jako o jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Dowodem tego była "Złota Piłka", którą otrzymał za rok 2008.

Kolejny ważny moment w karierze Ronaldo nadszedł w 2009 roku. Florentino Perez zaczynał budowę nowych "Galacticos". Prezydent Realu Madryt ściągał do klubu największe gwiazdy ówczesnego futbolu. Jedną z nich był 24-letni wówczas "CR7". "Królewscy" zapłacili za niego 94 miliony euro, co wtedy stanowiło transferowy rekord. W Madrycie rozpoczął się najlepszy okres w jego karierze.

Przez dziewięć lat występów w barwach "Los Blancos" Ronaldo bił wszelkie możliwe rekordy. Hurtowo zdobywał bramki, co uczyniło go najlepszym strzelcem w historii klubu z 450 trafieniami na koncie. Znacząco przyczynił się do czterech triumfów w Lidze Mistrzów, dwóch tytułów mistrza Hiszpanii i dwóch zwycięstw w Pucharze Króla. W czasie gry na Santiago Bernabeu Portugalczyk zdobył cztery "Złote Piłki" - ostatnią w 2017 roku.

Nadeszło lato 2018 roku i Ronaldo zapragnął nowych wyzwań. Po dziewięciu fantastycznych latach opuścił Madryt i przeniósł się do Turynu. W Juventusie, w którym dzielił szatnię z Wojciechem Szczęsnym, również spisywał się świetnie. Był liderem zespołu, regularnie strzelał gole i doprowadził "Starą Damę" do dwóch tytułów mistrza Włoch. W jego trzyletniej przygodzie z Juventusem zabrakło mu jedynie sukcesu na arenie międzynarodowej.

W 2021 roku Ronaldo powrócił do klubu, który odegrał kluczową rolę w jego karierze. "CR7" ponownie zasilił szeregi Manchesteru United. W starej-nowej drużynie nadal radził sobie dobrze i imponował liczbami, lecz z czasem popadł w konflikt z trenerem Erikiem ten Hagiem. Zakończyło się to rozwiązaniem kontraktu z klubem 22 listopada 2022 roku. Portugalczyk stał się wolnym zawodnikiem.

Na przełomie 2022 i 2023 roku Ronaldo dogadał się z saudyjskim Al-Nassr. "CR7" na Półwyspie Arabski otrzymał ogromną pensję (mówiło się o ok. 200 milionów euro rocznie). Wysokie zarobki i fakt gry poza Europą nie spowolniły Portugalczyka. W nowym klubie nadal pokazywał wielkie ambicje i głód rywalizacji. Aktualnie walczy z Al-Nassr o tytuł mistrza kraju.

𝐁𝐑𝐀𝐌𝐊𝐀 nr 9⃣1⃣9⃣ w seniorskiej karierze! 🔝



Cristiano Ronaldo się nie zatrzymuje 🔥@MatiStefanik @KoltonRoman pic.twitter.com/E6WLNkzXai — Polsat Sport (@polsatsport) January 21, 2025

Warto wspomnieć, że "CR7" nieprzerwanie od 2003 roku gra w narodowych barwach. W 2004 roku z reprezentacją Portugalii sięgnął po wicemistrzostwo Europy. Porażka w finale z Grecją długo ciążyła na ambicjach Ronaldo. 12 lat później podczas Euro 2016 we Francji miał okazję do rewanżu. Tym razem w finale Portugalia zmierzyła się z Francją. Choć Ronaldo musiał opuścić boisko w pierwszej połowie z powodu kontuzji, to jego drużyna wygrała po dogrywce 1:0 i sięgnęła po tytuł najlepszej reprezentacji Starego Kontynentu. Z kolei w sezonie 2018/2019 Ronaldo i spółka triumfowali w Lidze Narodów UEFA. Łącznie w kadrze "CR7" zagrał dotąd 216 razy i zdobył 135 bramek.

Ronaldo świętuje 40. urodziny. Wielu piłkarzy w tym wieku dawno odpoczywa na emeryturze. On jednak nadal chce sięgać po kolejne laury. Portugalczyk zapowiada, że wraz z reprezentacją chce powalczyć o najwyższe cele na mundialu, który w przyszłym roku odbędzie się na stadionach w USA, Kanadzie i Meksyku. Do swojego dorobku ma szansę również dołożyć kolejne sukcesy z Al-Nassr. Kolejne lata kariery 40-latka zapowiada się niezwykle interesująco.

Mecze Cristiano Ronaldo w lidze saudyjskiej do obejrzenia na sportowych antenach Polsatu.