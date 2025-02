AC Milan skuteczny do bólu! "Rossoneri" meldują się w półfinale Pucharu Włoch

Piłkarze AC Milanu awansowali do półfinału Pucharu Włoch po zwycięstwie nad AS Romą 3:1. Bohaterem spotkania został Tammy Abraham, który zdobył dwa gole, wyrównując dorobek dwóch innych zawodników na czele klasyfikacji strzelców tych rozgrywek. W kolejnej rundzie "Rossoneri” zmierzą się ze zwycięzcą starcia Lazio – Inter Mediolan.

Od początku spotkania oba zespoły podchodziły do rywalizacji ostrożnie, analizując ustawienie przeciwnika. Choć to podopieczni Sergio Conceicao częściej byli przy piłce, Roma groźnie kontrowała. Pierwsza dogodna sytuacja dla Milanu nadeszła w 15. minucie – odbitą przez bramkarza piłkę w pole karne dośrodkował Theo Hernandez, a Tammy Abraham pewnym strzałem głową otworzył wynik spotkania.

Goście starali się odpowiedzieć. Najpierw po błędzie Mike’a Maignana futbolówka minimalnie poszybowała nad poprzeczką, później Niccolo Pisilli uderzył głową w poprzeczkę, a na koniec Paulo Dybala przymierzył zza pola karnego, jednak francuski golkiper pewnie sparował strzał na rzut rożny.

Tymczasem Milan nie marnował swoich okazji. W 42. minucie Hernandez ponownie popisał się znakomitym podaniem, tym razem wypuszczając Abrahama na czystą pozycję. Anglik nie zmarnował szansy i w sytuacji sam na sam pokonał Mile Svilara, zdobywając swojego drugiego gola w meczu.

Drugą połowę lepiej rozpoczęła Roma, która już w 54. minucie znalazła sposób na przełamanie defensywy "Rossonerich". Gola kontaktowego zdobył Artem Dovbyk, który zaledwie osiem minut wcześniej pojawił się na boisku, dając drużynie nadzieję na odwrócenie losów spotkania. Chwilę później podopieczni trenera Conceicao mogli błyskawicznie odpowiedzieć i rozwiać nadzieje gości na odrobienie strat, jednak gol Alexa Jimeneza nie został uznany. Hiszpan znajdował się na pozycji spalonej, co wychwycili sędziowie.

To, co nie powiodło się wcześniej, udało się kilka minut później. Akcja debiutantów przyniosła trzecią bramkę dla gospodarzy. Santiago Tomas Gimenez zagrał świetne podanie do Joao Felixa, a Portugalczyk, w swoim pierwszym meczu w nowych barwach, podwyższył prowadzenie efektowną podcinką nad bramkarzem.

Radość mediolańczyków mogła być krótkotrwała, gdyż Tijjani Reijnders niefortunnie skierował piłkę do własnej siatki zaledwie 180 sekund po golu Felixa. Na szczęście dla gospodarzy, sędzia dostrzegł pozycję spaloną w tej sytuacji i słusznie anulował bramkę.

W kolejnej rundzie "Rossoneri" zmierzą się ze zwycięzcą starcia Lazio – Inter Mediolan. Spotkanie tych drużyn zaplanowano na 25 lutego.

AC Milan - AS Roma 3:1 (2:0)

Bramki: Tammy Abraham 16, 42; Joao Felix 72 - Artem Dovbyk 54

Milan: Mike Maignan - Kyle Walker, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic, Theo Hernandez - Yunus Musah (90. Riccardo Sottil), Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders - Alex Jimenez (70. Rafael Leao), Tammy Abraham (59. Santiago Tomas Gimenez), Christian Pulisic (59. Joao Felix).

Roma: Mile Svilar - Zeki Celik (46. Devyne Rensch), Mats Hummels (80. Victor Nelsson), Evan N'Dicka - Alexis Saelemaekers (80. Stephan El Shaarawy), Manu Kone, Leandro Paredes (46. Lorenzo Pellegrini), Niccolo Pisilli, Angelino - Paulo Dybala, Eldor Shomurodov (46. Artem Dovbyk).

Żółte kartki: Manu Kone

Skrót meczu: