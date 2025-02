LM siatkarek: SSC Palmberg Schwerin - Numia Vero Volley Milano. Relacja live i wynik na żywo

SSC Palmberg Schwerin zagra z Numia Vero Volley Milano w pierwszym spotkaniu barażowym o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń siatkarek. Kiedy i o której godzinie mecz? Kto wygra to starcie i przybliży się do awansu do czołowej ósemki CEV Champions League? Relacja live i wynik na żywo meczu SSC Palmberg Schwerin - Numia Vero Volley Milano na Polsatsport.pl.