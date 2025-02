Puchar CEV siatkarek: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - THY Stambuł. Relacja live i wynik na żywo

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zagra z THY Stambuł w pierwszym meczu ćwierćfinału Pucharu CEV siatkarek. Kiedy i o której godzinie mecz? Kto wygra tę konfrontację i przybliży się do półfinału CEV Cup? Relacja live i wynik na żywo meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - THY Stambuł na Polsatsport.pl.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała rywalizował w obecnym sezonie w Lidze Mistrzyń. Bielszczanki zajęły trzecie miejsce w grupie E. Wygrały dwa mecze na własnym terenie (Allianz MTV Stuttgart 3:1, CSO Voluntari 3:1) i poniosły cztery porażki (CSO Voluntari 0:3, Savino Del Bene Scandicci 0:3 i 0:3, Allianz MTV 1:3).

THY Stambuł we wcześniejszych rundach Pucharu CEV wyeliminował OK Herceg Novi z Czarnogóry (3:0, 3:0) w 1/16 finału, Swietelsky Bekescsaba z Węgier (3:0, 3:0) w 1/8 finału. W rundzie play-off o awans do ćwierćfinału zmierzył się z belgijskim Asterix Avo Beveren i również dwa razy wygrał 3:0. Gwiazdami drużyny ze Stambułu są Brazylijki: przyjmująca Julia Bergmann, środkowa Diana Duarte i rozgrywająca Roberta Ratzke (przez trzy sezony siatkarka ŁKS Commercecon Łódź).

Spotkanie nie odbędzie się w Bielsku-Białej. Ze względu na brak wolnych terminów zostało przeniesione do Będzina. Rewanż w Turcji został zaplanowany na czwartek 20 lutego.

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - THY Stambuł w środę 5 lutego o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.