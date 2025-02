Była gwiazda Rakowa trafi do Legii? Transfer na ostatniej prostej

Według informacji portugalskiego "Record", Legia Warszawa skontaktowała się ze Sportingiem Lizbona w sprawie wypożyczenia Vladana Kovacevicia, byłej gwiazdy Rakowa Częstochowa. Bośniacki bramkarz przeniósł się niedawno do Portugalii, jednak z powodu dużej konkurencji nie miał wielu okazji do gry.

Jak informują portugalskie media, Kovacevic jest bliski wypożyczenia do Legii Warszawa. "Wojskowi", którzy zajmują obecnie czwarte miejsce w PKO BP Ekstraklasie i rywalizują w fazie pucharowej Ligi Konferencji, chcą wzmocnić pozycję bramkarza. Obecnie numerem jeden w stołecznym klubie jest Gabriel Kobylak, zastępujący kontuzjowanego Kacpra Tobiasza. Ostatnie problemy defensywne drużyny skłoniły jednak szkoleniowca Goncalo Feio do poszukiwań nowego golkipera.

ZOBACZ TAKŻE: Widmo wyroku z Serie A! "Nicola Zalewski? Z deszczu pod rynnę"

W trwającym sezonie Kovacevic rozegrał jedynie 10 spotkań, rywalizując o miejsce w składzie Sportingu Lizbona z Urugwajczykiem Franco Israelem oraz Portugalczykiem Ruim Silvą. Po objęciu zespołu przez nowego trenera, Ruia Borgesa, Bośniak coraz rzadziej pojawiał się na boisku, co wzbudziło zainteresowanie innych klubów. Do "Leoes" trafił w lipcu ubiegłego roku za 6 milionów euro, ale po zaledwie pół roku może zmienić otoczenie.

Potencjalne przenosiny Kovacevica do Legii budzą szczególne emocje, ponieważ mógłby on zasilić rywala swojego byłego klubu – Rakowa Częstochowa. W barwach częstochowskiej drużyny rozegrał 113 spotkań, zachowując czyste konto w 52 z nich. Już w pierwszym sezonie świętował zdobycie Pucharu i Superpucharu Polski oraz przyczynił się do wywalczenia wicemistrzostwa kraju. Rok później ponownie triumfował w Superpucharze, a także poprowadził Raków do historycznego, pierwszego mistrzostwa Polski.