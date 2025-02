Dwa zacięte sety. Zieliński w kolejnej rundzie debla w Rotterdamie

Rywalizacja w pierwszej odsłonie meczu była dość wyrównana. Oba deble szły "gem za gem" i tylko na początku kibice byli świadkami kilku szans na przełamanie. Decydująca okazała się wymiana przy stanie 6:5 dla polsko-belgijskiego duetu. Rywale serwowali, ale Zieliński i Gille wykorzystali pierwszy break point i w ten sposób wygrali seta 7:5.

Przebieg drugiej partii wyglądał podobnie do pierwszej aż do stanu 2:2. Wtedy to Polak i Belg po raz pierwszy zostali przełamani. Chorwat i Chińczyk wyszli na prowadzenie i wydawało się, że będą mieli łatwą drogę do wygranej w tym secie. Przy stanie 4:3 dla rywali Zieliński i Gille zagrali jednak świetnego gema przy serwisie oponentów. Doprowadzili oni do wyrównania i walka o zwycięstwo w tej odsłonie zaczęła się na nowo.

W kolejnym gemie polsko-belgijski debel ponownie okazał się lepszy. W następnym Zieliński i Gille wypracowali sobie dwie piłki meczowe przy podaniu rywali. Ostatecznie nie wykorzystali ich, co przedłużyło rywalizację w tym secie. Ostatecznie przy prowadzeniu 6:5 Polak i Belg wykorzystali drugą piłkę meczową i wygrali partię 7:5 i całe spotkanie 2:0. Ich kolejnymi rywalami będą wygrani z pary Mektić/Venus - Ebden/Vliegen.

Dodig/Zhang - Gille/Zieliński 0:2 (5:7, 5:7)