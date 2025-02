Już niedługo debiut 16-latka! Jak poradzi sobie Polak?

Czołowy polski kartingowiec, tarnowianin zadebiutował rok temu w wyścigach bolidów jednomiejscowych, za kierownicą auta Formuły 4 sięgając po trzecie miejsce w cyklu Formula Winter Series i międzynarodowych mistrzostwach Hiszpanii.

W sezonie 2025 podopieczny Akademii Motorsportu ORLEN awansuje w strukturach holenderskiej ekipy MP Motorsport do bolidu w specyfikacji Formuły 3.

Gładysz wystartuje w tym roku w serii Eurocup-3, której zmagania rozpoczną się w maju na znanym z Formuły 1 torze Red Bull Ring w Austrii.

W ramach przygotowań do głównej części sezonu organizatorzy serii Eurocup-3 stworzyli także zimowe, składające się z trzech rund, mistrzostwa Spanish Winter Championship.

Podczas każdej z rund kierowców z całego świata czekają po trzy wyścigi; dwa liczące po 30 minut oraz jeden 20-minutowy sprint.

Pierwsze zmagania odbędą się w najbliższy weekend w hiszpańskim Jerez de la Frontera, gdzie dokładnie rok temu tarnowianin stanął na podium w swoim debiucie w Formule 4.

Dwa tygodnie później zawody przeniosą się do portugalskiego Portimao. Trzecia i ostatnia runda odbędzie się pod koniec marca na hiszpańskim torze Motorland Aragon.

Wszystkie wyścigi będzie można oglądać na żywo na oficjalnym kanale YouTube serii Spanish Winter Championship.

W najbliższy weekend wyścigi odbędą się odpowiednio w sobotę o 12:15 i 14:40 (sprint) oraz w niedzielę o 12:45. Sesje kwalifikacyjne zaplanowano na sobotę i niedzielę o 9:30 rano, z kolei w piątek zawodników czekają dwie dwugodzinne sesje testowe.

Awans do cyklu Eurocup-3 oznacza dla Gładysza przesiadkę ze 184-konnego bolidu F4 do aż 270-konnego, cięższego i bardziej zaawansowanego aerodynamicznie auta w specyfikacji F3 z nadwoziem Tatuusa F3 T-318 EC3.

- Nie mogę doczekać się mojego debiutu w większym, mocniejszym i jeszcze bardziej wymagającym samochodzie, a także pierwszych wyścigów w nowej dla mnie kategorii – mówi Maciej Gładysz. – Za mną udane testy i obiecujący pierwszy kontakt z nowym pakietem, ale razem z zespołem MP Motorsport i moim nowym inżynierem mamy przed sobą duże wyzwanie, dlatego czeka nas sporo ciężkiej pracy. To właśnie w Jerez rozpocząłem rok temu moją przygodę z Formułą 4 i od razu stanąłem na podium, dlatego ten nowy rozdział także chciałbym zacząć w jak najlepszym stylu i walczyć o jak najlepsze wyniki we wszystkich trzech rundach Spanish Winter Championship. Nie nakładam na siebie jednak presji wyniku i chcę po prostu jak najlepiej przepracować zimę, aby dobrze przygotować się do głównej części sezonu, która rozpocznie się w maju. Tym bardziej, że czeka mnie walka z wieloma starszymi i dużo bardziej doświadczonymi rywalami. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie moja rodzina, a także nasi sponsorzy i partnerzy, którym chciałbym bardzo podziękować za ich wieloletnie wsparcie.

Informacja prasowa