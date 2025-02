Moder nie pomógł, Feyenoord odpada z Pucharu Holandii! Kontrowersja w hicie

Gospodarze rozpoczęli ten mecz od mocnego uderzenia. W ósmej minucie Johan Bakayoko świetnie ściął z piłką do środka, wbiegł w pole karne i podał "na ścianę" do Luuka de Jonga. Ten oddał mu piłkę, zostawiając Belga w świetnej sytuacji do strzelenia bramki. Mimo że pierwszy strzał Belga został zablokowany przez obronę, to drugi trafił już do siatki. Sędzia sprawdził sytuację za pomocą VAR, ale mimo protestów zawodników i kibiców Feyenoordu nie zdecydował się odgwizdać spalonego. Sytuacja wzbudziła kontrowersje, ponieważ na powtórce wyraźnie widać było, że jeden z zawodników PSV zasłaniał bramkarza, co mogło wpływać na reakcję golkipera. Mimo to, arbiter uznał bramkę za prawidłową. Po strzeleniu gola na 1:0 gospodarze wyraźnie cofnęli się i zaczęli odpierać ataki gości, którzy, podrażnieni kontrowersyjnym trafieniem, przeszli do ofensywy.

Moder niestety nie był zbyt widoczny w pierwszej części spotkania i przez pierwsze 45 minut pozostawał w cieniu swoich partnerów ze środka pomocy. W 31. minucie groźną sytuację stworzył Givairo Read, który świetnym strzałem z krawędzi pola karnego próbował zaskoczyć bramkarza PSV. Na szczęście dla gospodarzy, Joel Drommel był jednak na posterunku i popisał się genialną paradą, ratując swoją drużynę. Pod koniec pierwszej połowy kolejną szansę mieli gospodarze, gdy po uderzeniu de Jonga piłka minimalnie przeleciała nad poprzeczką.

Tuż po przerwie bramkarz przyjezdnych, Timon Wellenreuther, popisał się świetną interwencją, broniąc strzał napastnika PSV. Kilka minut później Guus Til obił poprzeczkę. W 68. minucie Til ponownie znalazł się w odpowiednim miejscu – po precyzyjnym podaniu Ismaela Saibariego przez pole bramkowe dobił piłkę do pustej bramki. Chwilę po tym golu Moder opuścił boisko, a jego miejsce zajął Zepiqueno Redmond. Feyenoord próbował jeszcze odwrócić losy meczu, ale Drommel, popisał się kilkoma świetnymi interwencjami.

Zespół trenera Petera Bosza awansował do półfinału, gdzie zmierzy się z jednym z triumfatorów pozostałych ćwierćfinałowych spotkań (Heraclesem Almelo lub jednym ze zwycięzców par AZ Alkmaar - Quick Boys oraz Go Ahead Eagles - VV Noordwijk).

PSV Eindhoven - Feyenoord Rotterdam 2:0 (1:0)

Bramki: Johan Bakayoko 8, Guus Til 68

PSV: Joel Drommel - Rick Karsdorp (80. Wessel Kuhn), Jerdy Schouten, Ryan Flamingo, Mauro Junior - Johan Bakayoko (59. Noa Lang), Joey Veerman, Guus Til (90+1. Isaac Babadi), Ismael Saibari (80. Adamo Nagalo), Ivan Perisic - Luuk de Jong.

Feyenoord: Timon Wellenreuther - Givairo Read (84. Jeyland Mitchell), Thomas Beelen, David Hancko, Gijs Smal - Ibrahim Osman (63. Luka Ivanusec), Jakub Moder (69. Zepiqueno Redmond), Antoni Milambo, Quinten Timber (63. In-Beom Hwang), Igor Paixao - Ayase Ueda (70. Julian Carranza).

Żółte kartki: Jerdy Schouten, Ivan Perisic - Julian Carranza.