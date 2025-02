MotoGP: Fabio Quartararo najszybszy, trzech zawodników jedzie do domu

Najszybszy okazał się Fabio Quartararo na Yamasze, kreślący ciekawe scenariusze na nowy rok mimo, że nie korzystał z silnika V4 w swojej maszynie. Silnika, który miał okazję testować augusto Fernandez podczas ubiegło tygodniowych testów. Bardzo dobrze poradził sobie na nowym motocyklu i w nowym zespole Marc Marquez, wykręcając drugi czas środowego testu, podczas gdy ubiegłoroczny wice mistrz świata Pecco Bagnaia, zajął odległą 17 pozycję. Trzeci w tabeli czasów był Alex Marquez, a tuż za nim jego kolega z ekipy - debiutant Fermin Aldeguer.

Wszystkie oczy skierwoane byly pierwszego dnia na garaż Aprili, gdzie debiutowali w nowych barwach Marco Bezzecchi - ostatecznie 18 w tabeli czasow i Jorge Martin. Niestety mistrz świata przewrócił się w jednej z najwolniejszych sekcji na torze, łamiąc kość śródręcza prawej dłoni i kości w lewej stopie. Nie był on jedyną ofiarą toru Sepang, Fabio Di Giannantonio złamał obojczyk , a Raul Fernandez - kość śródręcza i palce w stopie. Wszyscy trzej udadzą się do Europy, by jak najszybciej przejść operacje.



W czwartek pozostali zawodnicy ponownie pojawią się na torze w Malezji.