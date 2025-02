Najlepsze drużyny w Polsce wyłonione! Stawka była wysoka

W aktualnym sezonie odnotowano rekordową liczbę zgłoszeń – do zmagań przystąpiło aż 41 ekip. Wśród nich znalazło się 10 zespołów kobiecych, rywalizujących w dwóch dywizjach, oraz 31 drużyn męskich, podzielonych na cztery grupy. Tak intensywny rozwój ligi wskazuje na dynamiczny wzrost zainteresowania curlingiem w Polsce.

W miniony weekend (31.01 - 2.02.2025) Hala Curling Łódź była miejscem rywalizacji najlepszych drużyn curlingowych. Było to wyjątkowe wydarzenie, gdyż wspomniany etap pozwolił na finałowe wyłonienie zdobywców tytułu najlepszej ligowej drużyny w Polsce.

W Ekstralidze nie zabrakło drużyny, która swoim niedawnym sukcesem zapisała się na kartach historii polskiego curlingu – WKC Team Stych. To właśnie oni wywalczyli awans do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek Dywizji A, skupiających najlepsze europejskie teamy, jednak to nie ta drużyna triumfowała na najwyższym stopniu podium. Drużyną, która otrzymała to zaszczytne miano jest debiutant i zdobywca dzikiej karty pozwalającej na bezpośredni udział w najwyższej dywizji - PKC Jasiecki (Poznański Klub Curlingowy)! Team wygrał 5 z 8 odbytych meczy, 1 zremisował i 2 przegrał. Bilans ten pozwolił na zdobycie 17 punktów, co było najwyższym wynikiem w Ekstralidze Mężczyzn. Na drugim miejscu uplasowała się wspomniana drużyna WKC Stych (Wałbrzyski Klub Curlingowy), a trzecie zostało zdobyte przez KSW Świątek (Klub Sportowy Warszowice). Każde miejsce dzieliło zaledwie po 1 punkcie. Wskazuje to na bardzo wyrównany poziom zmagań.

Finalna tabela ukształtowała się następująco:

1. PKC Poznań Jasiecki 17 pkt.

2. WKC Wałbrzych Stych 16 pkt.

3. KSW Warszowice Świątek 15 pkt.

4. AZS Gliwice Hertman 6 pkt.

5. POS Łódź Telak 6 pkt.

Skip PKC Jasiecki - Borys Jasiecki podsumował zawody: "Jesteśmy ogromnie szczęśliwi i nieco zaskoczeni, że nasz debiut wypadł tak okazale. Konkurencja była w tym roku wyjątkowo wyrównana, na każde zwycięstwo musieliśmy ciężko zapracować. To ogromny plus ekstraligi w obecnym formacie - dużo meczów z silnymi przeciwnikami. Czekamy z niecierpliwością na Mistrzostwa Polski. Wciąż mamy spore rezerwy i liczymy, że do MP przystąpimy z jeszcze lepszą dyspozycją".

Skład drużyny PKC Jasiecki:

Jakub Dąbrowski

Michał Chudziński

Maksymilian Szewczyk

Borys Jasiecki (skip)

Sławomir Białas



Rozgrywki Ekstraligi to nie tylko rywalizacja o zwycięstwo w najbardziej prestiżowych krajowych zawodach, ale także szansa na awans do finałów Mistrzostw Polski, zarezerwowany dla czterech najlepszych ekip. Przywilej ten uzyskali: PKC Jasiecki, WKC Stych, KSW Świątek, AZS Hertman. Co więcej, stawką jest również możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowych turniejach – w tym w Mistrzostwach Europy Dywizji A jesienią 2025 roku oraz w prekwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich. Drużyna Konrada Stycha już zapewniła Polsce prawo gry w tych wydarzeniach, jednak jeśli nie uda im się zdobyć tytułu Mistrza Polski w marcu 2025 roku, w kwietniu dojdzie do dodatkowego starcia między WKC Stych a nowym mistrzem kraju.



Równolegle z trwającymi męskimi zmaganiami, na tory weszły Kobiety. Tam również mogliśmy znaleźć teamy, które mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami. Ekstraliga gościła tegoroczne brązowe medalistki Mistrzostw Europy dywizji B! Panie zaznaczyły swoją obecność na 1 miejscu podium po raz drugi z rzędu! Drużyna uzyskała taką samą ilość punktów (18) jak POS Rybicka (Polska Organizacja Sportowa Łódź), która nieprzerwanie walczyła o miano zwycięzcy z MCC Lipińska (Media Curling Club Warszawa), zmieniając się na podczas poszczególnych etapów pozycjami lidera, jednak w finalnym rozrachunku zadecydowały rzuty Draw Shot Chellange. Zanotowały łącznie 6 wygranych i 2 przegrane, W tym aspekcie brązowe medalistki Mistrzostw Europy poradziły sobie nieco lepiej. Trzecie miejsce wywalczyła kolejna drużyna z Poznańskiego Klubu Curlingowego - PKC Gieleciak z bilansem 15 pkt. zdobytych.

Tabela końcowa:

1. MCC Warszawa Lipińska 18 pkt. ( DSC - 81.6 )

2. POS Łódź Rybicka 18 pkt. ( DSC - 124.3 )

3. PKC Poznań Gieleciak 15 pkt.

4. ŁKS Łódź Drozdziel 6 pkt.

5. MCC Warszawa Brand 8 pkt.

Aneta Lipińska, skip drużyny MCC Lipińska podsumowała: "Polska Liga Curlingu okazała się w tym roku dużym wyzwaniem. Po pierwszym weekendzie i dwóch przegranych, wiedziałyśmy że nie mamy zbyt dużych szans na złoto. Mimo to, przeanalizowałyśmy z trenerem poprzednie mecze i zmieniłyśmy podejście. Przed ostatnim meczem tabela ułożyła się w taki sposób, że od wyniku meczu i DSC zależało całe rozstawienie podium. Koniec końców zapewniłyśmy sobie i kibicom dużo sportowych emocji, które tak bardzo lubimy".

Skład drużyny MCC Lipińska:

Magdalena Kołodziej

Marta Leszczyńska

Ewa Nogły

Aneta Lipińska (skip)

Julia Dyderska



Wszystkie mecze rozgrywek centralnych Polskiej Ligi Curlingu odbywają się w Łodzi, w innych miastach organizowane są ligi o charakterze regionalnym. Hala Curling Łódź mieści się na ul. Śnieżnej 10. Wyniki na żywo oraz tabele śledzić można na curlingevent.com.

Poszczególne skróty oznaczają przynależność klubową drużyn:



POS - Polska Organizacja Sportowa Łódź

PKC - Poznański Klub Curlingowy

MCC - Madia Curling Club Warszawa

AZS - AZS Politechnika Śląska Gliwice

WKC - Wałbrzyski Klub Curlingowy

KSW - KSW - Klub Sportowy Warszowice

ŁKS - Łódzki Klub Sportowy Głuchych



Rozgrywki curlingowe nie zwalniają tempa - już od czwartku 6 lutego na lód w Łodzi wychodzą uczestnicy turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Polski Mężczyzn. Czternaście drużyn rywalizować będzie o cztery miejsca premiowane awansem do finałów MP (także w Łodzi, 5-9 marca). Miejsca w finale zagwarantowały sobie już cztery najwyżej sklasyfikowane drużyny Polskiej Ligi Curlingu, co oznacza, że w eliminacjach zobaczymy utytułowaną drużyną łódzkiego POS pod wodzą Jeremiego Telaka, która zajęła piąte miejsce w ekstralidze, a także większość drużyn z pierwszej i drugiej ligi z Warszawy, Gliwic, Warszowic, Gdańska, Krakowa (3), a także aż 7 drużyn z Łodzi (POS i ŁKSG).

Informacja prasowa