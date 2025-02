Czas na hit w kobiecej Orlen Superlidze. MKS FunFloor Lublin podejmie KGHM Zagłębie Lubin w ramach 15. kolejki rozgrywek. Kiedy mecz MKS FunFloor Lublin – KGHM Zagłębie Lubin? Gdzie obejrzeć? Transmisja spotkania MKS FunFloor Lublin – KGHM Zagłębie Lubin w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.

To będzie starcie drużyn, które od lat nadają ton Superlidze. Zawodniczki KGHM Zagłębia Lubin, mistrzynie Polski w czterech ostatnich sezonach, zrobią wszystko, by odegrać się na piłkarkach MKS-u Lublin za przegraną 24:25 w pierwszej rundzie rozgrywek. To na ten moment jedyna porażka lubinianek.

- Mecz z Zagłębiem na pewno nie będzie łatwy, ale pokazałyśmy już w tym sezonie, że potrafimy z tym rywalem wygrać. Będziemy chciały to powtórzyć. Musimy zagrać mocno w obronie i popełniać w ataku jak najmniej błędów. To będzie klucz do tego meczu – twierdzi rozgrywająca MKS-u FunFloor Lublin, Aleksandra Rosiak, cytowana przez oficjalną stronę rozgrywek.

W poprzedniej kolejce nie dały one szans drużynie Młyny Stoisław Koszalin. Spotkanie zakończyło się wynikiem 35:19. Z kolei MKS Lublin wygrał 32:24 z KPR Ruch Chorzów.

- Może ten mecz nie wyglądał tak, jakbyśmy chciały i popełniłyśmy zbyt wiele błędów, ale mamy jeszcze parę dni i solidnie je przepracujemy, by w środę było ich mniej – mówiła po wygranej w Chorzowie Sylwia Matuszczyk.

Transmisja spotkania MKS FunFloor Lublin – KGHM Zagłębie Lubin w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport