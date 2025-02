Ostra wymiana zdań w studiu! Poszło o transfer Polaka. "Potrzebujesz dwóch dni"

Bogusz to ofensywny pomocnik urodzony w 2001 roku. Przez ostatnie dwa lata zawodnik występował w LAFC w MLS. W styczniu zdecydował się na zmianę barw i za mniej więcej 10 milionów euro przeniósł się do Cruz Azul w Meksyku. Ten transfer był szeroko komentowany w naszym kraju. Do sprawy odniósł się również Tomasz Hajto w środowym programie Polsat Futbol Cast.

- Niesamowity kierunek. Dla mnie to jest kosmos. Kompletnie wypisał się z gry w reprezentacji - grzmiał Hajto.



Z naszym ekspertem nie zgadzał się Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu".



- Ja bym Bogusza nie wykluczał, jeśli będzie miał liczby. W Stanach je zapewniał i na tej podstawie Michał Probierz go powołał. Zobaczymy też, na jakiej pozycji będzie występował w Meksyku - powiedział dziennikarz.



Hajto natychmiast zripostował.



- Różnica czasu, przy tym nawale meczów, jest zbyt duża. Po takiej podróży potrzebujesz dwóch dni, aby dojść do siebie. Organizm tego nie wytrzyma - przekonywał.



- Kiedy masz 23 lata, nie idziesz do Meksyku - dodał na koniec Hajto.



Cała dyskusja w załączonym materiale wideo.