Problemy zdrowotne, godna postawa i "haniebne zawieszenie". Mistrzyni schodzi z kortu

Simona Halep zakończyła przygodę z wyczynowym tenisem. Dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa zaskoczyła swoją decyzją kibiców, bowiem wcześniej nie pojawiały się żadne przecieki związane z przyszłością Rumunki. 33-latka miała jednak wiele powodów, aby podjąć taki krok w swoim życiu.

Wielka motywacja

W wywiadzie dla golazo.ro wiele spraw wyjaśnił jeden z byłych szkoleniowców Halep, Carlos Martinez Comet. Rumunce w ostatnich miesiącach mocno doskwierały problemy zdrowotne. Chodziło między innymi o kolano.

- Jej kontuzje nie zostały do końca wyleczone. Wszyscy chcielibyśmy zobaczyć ją znowu na światowych kortach, ale cóż, takie jest życie. Będzie miała dużo możliwości, będzie mogła robić wiele rzeczy, przy których - jestem przekonany - poczuje się spełniona - stwierdził Hiszpan.

- O ile dobrze pamiętam, Simona miała problem z chrząstką stawową. Odpowiada ona za amortyzację wstrząsów podczas biegu i zmian kierunku, co jest niezbędne w sporcie wyczynowym. W jej wieku powrót był bardzo trudny - wytłumaczył.

Mimo przeciwności, Halep była zdeterminowana, aby powrócić na szczyt. W przeszłości zwyciężała chociażby Rolanda Garrosa (2018) czy Wimbledon (2019). Była też liderką rankingu WTA.

- Była bardzo zmotywowana do powrotu. Współpracowaliśmy przez trzy tygodnie i widziałem ją każdego dnia gotową do ciężkiej pracy. Wykazywała się dużym profesjonalizmem. Szkoda, że tylko z powodu kontuzji nie mogliśmy zrobić wszystkiego, co sobie założyliśmy. Oboje nie mogliśmy się doczekać sukcesu. Dla mnie było to bardzo dobre doświadczenie, ponieważ mogłem poznać i trenować tak wielką mistrzynię jak ona - docenił swoją podopieczną Martinez Comet.

"Hańba"

Problemy Rumunki to nie tylko urazy. Halep została również zawieszona za doping. Początkowo jej kara miała wynosić aż cztery lata, jednak skrócono jej pauzę do dziewięciu miesięcy. Tym samym wróciła do rywalizacji wiosną 2024, lecz trapiona kontuzjami nie zdołała nawiązać do swoich najlepszych lat.

- To, co wydarzyło się w związku z zawieszeniem Simony, było haniebne. Patrząc na kolejne przypadki: Sinnera czy Świątek... Nie wszyscy byli traktowani tak samo. Simona zmarnowała tyle czasu, że było to dużym hamulcem w jej karierze. Była to niesprawiedliwość, którą jej wyrządzono. Simona - po wyroku Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu - miała wiele chęci i ambicji, aby wrócić na szczyt - wyznał na zakończenie Martinez Comet.