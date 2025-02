Wielkie wyróżnienie dla polskiej legendy! Jako drugi w historii

Były reprezentant kraju Leszek Laszkiewicz jako drugi Polak dołączy w maju do Galerii Sław Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF). Pierwszym był Henryk Gruth. „Ciężko pracowałem, żeby się tam dostać” – powiedział dyrektor sportowy JKH GKS Jastrzębie.

„W pierwszym momencie, kiedy się dowiedziałem o wyróżnieniu, poczułem dumę, szczęście. Cieszę się bardzo. To był dla mnie szok. Zwłaszcza że będę tam drugim Polakiem. Towarzystwo jest zdecydowanie doborowe. Nagrodę odbiorę 24 maja w Sztokholmie podczas uroczystości przed półfinałami mistrzostw świata Elity. Nie mogę się już doczekać” – dodał 46-letni Laszkiewicz, pełniący też funkcję team lidera reprezentacji Polski seniorów.

Przyznał, będzie się denerwował podczas ceremonii.

„Stresik na pewno będzie. Wolałem zawsze grać na lodzie przed pełnymi trybunami niż brać udział w galach. Jestem skromnym człowiekiem. Jeszcze nie znam szczegółów uroczystości” – stwierdził były hokeista, który w biało-czerwonych barwach rozegrał 216 meczów i strzelił 89 goli.

Laszkiewicz odbierze nagrodę Richarda „Bibiego” Torrianiego, przyznawaną od 10 lat za osiągnięcia w rozgrywkach reprezentacyjnych zawodnikom z krajów, które nie należą do hokejowych potęg i w tej kategorii dołączy do istniejącej od 1997 roku Galerii Sław. Gruth został do niej wprowadzony w roku 2006 w kategorii zawodnika.

Wychowanek JKH GKS Jastrzębie 18 razy reprezentował Polskę na mistrzostwach świata różnych dywizji. Ma na koncie osiem tytułów mistrza Polski z Unią Oświęcim i Cracovią oraz mistrzostwo Włoch z Milano Vipers. Występował również w niemieckim zespole Nuernberg Ice Tigers i czeskich Vitkovicach.

67-letni dziś Henryk Gruth w reprezentacji Polski wystąpił 292 razy, strzelił 56 bramek. Czterokrotnie brał udział w igrzyskach olimpijskich - w Lake Placid (1980), Sarajewie (1984), Calgary (1988) i Albertville (1992). W dwóch ostatnich był chorążym olimpijskiej reprezentacji Polski.

