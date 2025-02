Wielkie zmiany w przepisie o młodzieżowcu! Młodzi piłkarze znów pokrzywdzeni?

2019 rok zrewolucjonizował polską ekstraklasę. To właśnie wtedy do życia wszedł przepis o młodzieżowcu. Miał on na celu obniżenie średniej wiekowej polskich klubów, a co za tym idzie, całych rozgrywek oraz ograniczenie sprowadzania obcokrajowców. Zamiast tego kluby miały korzystać z rodzimych piłkarzy, wprowadzając ich tym samym na wyższy poziom.

ZOBACZ TAKŻE: Cezary Kulesza z nowym stanowiskiem? PZPN wydał komunikat

Przepis ten nakazywał wszystkim drużynom (wówczas 16) wystawianie co najmniej jednego zawodnika, który w momencie rozpoczęcia sezonu miał mniej niż 22 lata. Piłkarze mogli być zmieniani, ale na boisku przez cały mecz musiał być obecny przynajmniej jeden młodzieżowiec.

Pierwotna wersja tego systemu trwała w sezonach 2019/20, 20/21 i 21/22. W odpowiedzi na protesty klubów, od sezonu 2022/23 do obecnego przepis został zmodyfikowany. Ustanowiono dolny limit, wynoszący 3000 minut, czyli niemal 34 pełne mecze. Niespełnienie tego warunku wiąże się z karami finansowymi.

W trakcie styczniowego posiedzenia, zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję, że od przyszłego sezonu kluby będą nagradzane, a nie - jak dotychczas - karane.

- Porównując sezon 2017/18, kiedy przepis jeszcze nie obowiązywał, a jego wprowadzenie nie było oficjalnie zapowiedziane, z ostatnim pełnym sezonem (2023/24), łączna liczba występów młodzieżowców wzrosła z 995 do 1265 (o 27,1%), liczba ich pełnych meczów z 393 do 441 (o 12,2%), a występów przynajmniej 45-minutowych z 609 do 720 (o 18,2%) - wyliczyła "Łączy nas piłka" na swojej stronie internetowej.

Na roboczo nazywanym przez PZPN projekcie "Młodziezowiec 2.0" mogą stracić więc... młodzieżowcy. Jeśli kluby będą miały większą swobodę w rotowaniu składem, będą mogły dobrowolnie zrezygnować z dodatkowych środków (oraz młodszych zawodników) i postawić na doświadczonych piłkarzy w nadziei na lepsze wyniki.