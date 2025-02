Województwo Lubelskie Partnerem Samorządowym PKOl

W ramach całej umowy Województwo Lubelskie otrzymuje prawa do używania tytułów: Partner Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Partner Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, Partner Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej, Partner Polskiej Reprezentacji EYOF Bakuriani 2025, Partner Polskiej Reprezentacji EYOF Skopje 2025.

PKOl zobowiązuje się do promocji Województwa Lubelskiego podczas realizacji Wydarzenia pn. 'Program „Z boiska na igrzyska” obejmujący cykl wydarzeń'. Umowa, która obowiązywać będzie od dnia jej podpisania do końca września 2025 roku, została podzielona na trzy etapy realizacji.



W pierwszym etapie współpracy (od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2025 roku) Województwo Lubelskie będzie Partnerem Młodzieżowej Reprezentacji Polski na XVII Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Bakuriani 2025 (Gruzja). Cała reprezentacja biało-czerwonych – wraz ze sztabami szkoleniowymi i misją – liczyć będzie 65 oso b. S lubowanie i odbiór powołań do pierwszej w karierze młodych sportowców reprezentacji o charakterze olimpijskim odbędzie się w piątek (7 lutego) w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Tego samego dnia wieczorem młodzi reprezentanci Polski odlecą do Gruzji.



Kolejnym ważnym wydarzeniem, kto remu partnerować będzie Województwo Lubelskie będzie „Rok do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026” – rozpoczną się 6 lutego przyszłego roku. Warto wspomnieć, że Polska wystartowała do tej pory we wszystkich edycjach „białych” igrzysk.



Na mocy umowy z Polskim Komitetem Olimpijskim Województwo Lubelskie otrzymuje także licencje do do br olimpijskich pozwalającą m.in. na: wykorzystanie logo PKOl (i Polskiej Symboliki Olimpijskiej) oraz wizerunków polskich olimpijczyków (Członków Olimpijskiej

Reprezentacji Polski), zarezerwowanego przez MKOl dla sponsorów i partnerów olimpijskich.



Województwo Lubelskie od wielu lat kojarzy się ze sportem na najwyższym poziomie olimpijskim. Troje polskich medalisto w Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 na co dzień trenuje w klubach województwa lubelskiego. Są to: mistrzyni olimpijska i rekordzistka s wiata we wspinaczce sportowej – Aleksandra Mirosław, wicemistrzyni olimpijska w boksie – Julia Szeremeta oraz wicemistrz olimpijski w siatko wce – Wilfredo Leon.



Z kolei, jak informuje Oddział Sportu w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki Województwa Lubelskiego, ambasadorem sportów zimowych na Lubelszczyźnie jest narciarstwo klasyczne, a jej wizytówką klub MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, który w 2023 roku był najlepszym klubem w Polsce w systemie sportu młodzieżowego. Wychowanką tego klubu jest Monika Skinder – Mistrzyni S wiata mistrzyni Juniorek w sprincie, Wicemistrzyni Świata Młodzieżowców w sprincie, siedmiokrotna mistrzyni Polski w sprincie.



Monika Skinder to dziś jedna z najlepszych biegaczek narciarskich w Polsce – specjalizuje się w sprintach. Jej sportowa kariera nabrała tempa podczas XIV Zimowego EYOF Sarajewo 2019, podczas którego wywalczyła dwa medale – złoto i srebro. Między innymi to spowodowało, że została równiez olimpijką! Na swoim koncie ma start w XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022.

