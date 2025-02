45:43 w trzecim secie! Zacięta walka siatkarek Developresu Rzeszów w Lidze Mistrzyń

Po wyrównanym początku meczu, w środkowej części premierowej odsłony przewagę zaczęły budować siatkarki Developresu. Dobrze prezentowały się w polu serwisowym - asami popisały się Agnieszka Korneluk (11:13) oraz Marrit Jasper (13:19). W końcówce gospodynie ruszyły do odrabiania strat (18:21), ale rzeszowianki utrzymały przewagę. W ostatniej akcji seta skutecznie zaatakowała Jasper (21:25).

Porażka w pierwszej partii nie podcięła skrzydeł gospodyniom. Od początku drugiego seta to one, grając skutecznie w ataku, nadawały ton wydarzeniom na boisku (9:4). Później jeszcze powiększyły przewagę (15:7), ale rzeszowianki zerwały się do walki, wygrały serię akcji przy zagrywkach Katarzyny Wenerskiej i złapały kontakt (19:18). Końcówka jednak dla gospodyń, a ich wygraną 25:22 przypieczętowała zepsuta zagrywka rywalek.

Trzecia odsłona przyniosła wyrównaną walkę obu zespołów. Co prawda gospodynie odskoczyły w środkowej części seta (15:11), ale straty zostały odrobione błyskawicznie - zagrywała Sabrina Machado, a rzeszowianki skutecznie atakowały (15:16). Wynik do końca krążył wokół remisu. Punktowy blok dał przyjezdnym piłkę setową (23:24), ale chwilę później rozpoczęła się gra na przewagi. To była niezwykle zacięta, emocjonująca i wyczerpująca walka. Set trwał aż 55 minut i zakończył go atak Marrit Jasper po palcach blokującej rywalki (43:45).

Początek czwartej partii przyniosła walkę punkt za punkt (10:10). W środkowej części seta żadna ze stron długo nie potrafiła wywalczyć znaczącej i trwałej przewagi. W końcówce rzeszowianki odskoczyły najpierw na trzy (16:19), później na cztery oczka po asie Moniki Fedusio (17:21), a następnie na pięć po zagrywce Weronik Centki-Tietianiec (18:23). Sabrina Machado wywalczyła piłkę meczową skutecznym atakiem, a po chwili zamknęła to spotkanie asem serwisowym (20:25).



Najwięcej punktów: Kristal Rivers (32), Mari Segura (16), Lucia Varela (11), Breland Morrissette (11), Jolien Knollema (10) – Allianz MTV; Sabrina Machado (33), Marrit Jasper (19), Monika Fedusio (18) – DevelopRes. Blok mocną bronią gospodyń (15–6), a zagrywka przyjezdnych (3–11). MVP: Sabrina Machado (28/63 = 44% skuteczności w ataku + 2 asy + 3 bloki).

Siatkarki Developresu do awansu potrzebują dwóch wygranych setów w rewanżu, który zostanie rozegrany w czwartek 20 lutego w Rzeszowie. Zwycięzca dwumeczu w ćwierćfinale zmierzy się z broniącym trofeum z włoskim zespołem A. Carraro Imoco Conegliano.

Allianz MTV Stuttgart - DevelopRes Rzeszów 1:3 (21:25, 25:22, 43:45, 20:25)

Allianz MTV: Jolien Knollema, Breland Morrissette, Kristal Rivers, Mari Segura Palleres, Lucia Varela, Pia Kastner – Rossa Koskelo (libero) oraz Pauline Martin, Charlotte Krenicky, Antonia Stautz, Madelyn Robinson. Trener: Konstantin Bitter.

DevelopRes: Katarzyna Wenerska, Monika Fedusio, Agnieszka Korneluk, Sabrina Machado, Marrit Jasper, Magdalena Jurczyk – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Weronika Centka-Tietianiec, Aleksandra Dudek. Trener: Michal Masek.

