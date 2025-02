Barkom goni Stal! Ważne zwycięstwo w walce o utrzymanie w PlusLidze

Siatkarze Barkomu rozpoczęli to spotkanie od falstartu (0:5). Później zmniejszyli straty (9:11), ale przewagę utrzymywali gorzowianie. Goście w pierwszym secie lepiej prezentowali się w polu serwisowym, wykorzystywali problemy lwowskiej drużyny z przyjęciem. W końcówce Barkom przegrywał 14:20, jeszcze zerwał się do walki, zmniejszając różnicę do trzech oczek (20:23). Atak Kamila Kwasowskiego i błąd lwowian w ataku rozstrzygnęły seta na korzyść lwowian (20:25).

Na początku drugiej odsłony przewagę uzyskali gorzowianie (5:8), gra się jednak wyrównała (11:11, 16:16). Drużyna ze Lwowa była skuteczniejsza w ataku, ale popełniała błędy własne. Wasyl Tupczi wywalczył piłkę setową (24:23), odpowiedź Chizoby Nevesa oznaczała grę na przewagi, z której zwycięsko wyszedł Barkom. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Tupczi (26:24).

Pierwsze akcje trzeciego seta padły łupem siatkarzy ze Lwowa (4:0), ale przyjezdni szybko odrobili straty (9:9). Dalsza część tej partii toczyła się przy minimalnej przewadze skuteczniejszych w ofensywie lwowian. Po ataku Rune Fastelanda mieli piłkę setową przy stanie 24:22. Siatkarze Cuprum Stilonu doprowadzili do rywalizacji na przewagi, z które zwycięsko wyszedł jednak Barkom. Przesądził o tym błąd gości w ataku (28:26).

W kolejnej partii nadal przeważała drużyna ze Lwowa (6:4, 13:10). Gorzowianie dotrzymywali kroku rywalom, ale kluczowa dla losów tej partii okazała się seria Barkomu przy zagrywkach Ilii Kowalowa (21:16). Lwowscy siatkarze nie oddali już przewagi. Lorenzo Pope wywalczył piłkę meczową (24:20), a w ostatniej akcji tego spotkania Wasyl Tupczi przedarł się przez blok rywali (25:21).

Skrót meczu Barkom - Stilon:



Najwięcej punktów: Wasyl Tupczi (27), Ilia Kowalow (18), Andrij Rogożyn (10) - Barkom-Każany; Chizoba Neves Atu (22), Kamil Kwasowski (14), Mathijs Desmet (14), Marcin Kania (10) - Cuprum Stilon. MVP: Ilia Kowalow (16/25 = 64% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe).

Barkom-Każany Lwów - Cuprum Stilon Gorzów 3:1 (20:25, 26:24, 28:26, 25:21)

Barkom: Deniss Petrovs, Ilia Kowalow, Władysław Szczurow, Wasyl Tupczi, Mart Tammearu, Rune Fasteland – Jarosław Pampuszko (libero) oraz Lorenzo Pope, Andrij Rogożyn, Tymur Cmokało. Trener: Ugis Krastins.

Stilon: Mathijs Desmet, Marcin Kania, Chizoba Neves Atu, Kamil Kwasowski, Seweryn Lipiński, Vuk Todorovic – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Wojciech Ferens, Przemysław Stępień. Trener: Andrzej Kowal.

