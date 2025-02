Czy Bartosz Kurek zostanie w PlusLidze? Siatkarz zabrał głos

Powrót Bartosza Kurka do PlusLigi po pięciu latach spędzonych za granicą był jednym z największych hitów transferowych przed sezonem 2024/2025. Jak sam zawodnik ZAKSY ocenia ten ruch i co, według niego, zmieniło się przez ten czas w polskiej lidze? O tym sam Kurek opowiedział w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport.

Powrót jednego z czołowych siatkarzy reprezentacji do rodzimych rozgrywek był nie lada wydarzeniem. O tym transferze mówiło się miesiącami, a kiedy już do niego doszło, Kurek stał się symbolem PlusLigi i jednym z najważniejszych jej ogniw. Wszak na to, by ponownie zobaczyć go na polskich ligowych parkietach, trzeba było czekać pięć lat.

Od czasu, gdy Kurek nosił koszulki Skry, Resovii czy Onico Warszawa, wiele się w polskiej siatkówce zmieniło. I to właśnie o tych zmianach przed kamerami Polsatu Sport mówił 37-latek.

- Myślę, że najważniejszą zmianą jest poziom sportowy. Poprawa pod tym względem jest ciężka do wytłumaczenia. Każde spotkanie niesie za sobą dużą dawkę stresu, emocji i jest bardzo wartościowa. Stworzyliśmy w Polsce super środowisko do rozwoju, żeby się tą siatkówką "jarać" i ciężko na to pracowaliśmy my zawodnicy, ale i wszyscy ludzie przy PlusLidze - stwierdził kapitan reprezentacji Polski.

Prócz postaci Kurka, wiele mówiło się także o innej gwieździe Biało-Czerwonych - Wilfredo Leonie. Kuszony przez wielu, on zdecydował się osiąść w Lublinie i grać dla tamtejszej Bogdanki. W jednym z ostatnich spotkań PlusLigi Kurek i Leon po raz pierwszy mieli okazję stanąć po przeciwnych stronach siatki, bowiem ZAKSA mierzyła się właśnie z Lublinem (we wcześniejszym spotkaniu tych drużyn Kurek nie grał z powodu urazu). Mecz miał być hitem i nim był. Zacięty bój skończył się zwycięstwem kędzierzynian 3:2.

Walka na boisku nie kłóci się z sympatią, którą darzą się siatkarze. Kurek podkreślił, że obecność Leona w PlusLidze jest bezcenna.

- Ten progres sportowy i finansowy naszej ligi wskazywał na to, że w pewnym momencie i ci najlepsi zawodnicy będą tutaj trafiać. I niech tak się dzieje. Cieszę się, że Leo jest u nas i z tego, co wiem, już oficjalnie zostaje na kolejny sezon - powiedział.

A co z przyszłością kapitana ZAKSY? Jakiś czas temu sam przyznał, że nie zostanie w Kędzierzynie-Koźlu. Nie wiadomo jednak, gdzie zagra w kolejnym sezonie. Na pytanie, czy będzie to PlusLiga, odpowiedział krótko.

- Tak, jest taka szansa - lakonicznie zakończył Kurek.

W następnym meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra na wyjeździe z Nowak-Mosty MKS-em Będzin.