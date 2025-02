Stawką meczu w Wilnie jest przedłużenie szans na awans do czerwcowych finałów mistrzostw Europy. Tylko wygrana i to najlepiej wyższa niż dwoma punktami przybliży biało-czerwone do celu. Trzy dni później Polki, najprawdopodobniej w takim samym składzie (lecą bezpośrednio z Wilna do Baku), zagrają w stolicy Azerbejdżanu przeciw gospodarzowi. W tym spotkaniu także muszą odnieść wygraną, by udział w czempionacie Starego Kontynentu stał się faktem. Azerbejdżan nie wygrał jeszcze meczu w kwalifikacjach.

Pierwsza konfrontacja z Litwą, w Sosnowcu, w listopadzie 2023 r. zakończyła się minimalną porażką drużyny trenera Kowalewskiego, po dogrywce 73:75, choć biało-czerwone prowadziły już ponad 10 punktami.

Polki po czterech kolejkach w grupie C el. EuroBasketu 2025, rozegranych w listopadzie 2023 i 2024 r. mają bilans 2-2. Sensacyjnie pokonały na inaugurację kwalifikacji mistrzynie Europy Belgijki i to w Antwerpii - 67:62. Kilka tygodni temu w Sosnowcu przegrały w rewanżu z tymi rywalkami po zaciętym meczu 77:80. Biało-czerwone w listopadzie 2024 r. były też lepsze od Azerbejdżanu (105:51).

BS, PAP