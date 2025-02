Igrzyska olimpijskie już za rok! To ona może zdobyć historyczny medal dla Polski

Livigno to niewielka, mająca ok. pięciu tysięcy mieszkańców wioska niedaleko granicy ze Szwajcarią. Z dwóch stron otaczają ją zbocza: Carosello i Mottolino. Na obu będzie odbywać się rywalizacja olimpijska, a pomiędzy nimi powstanie wioska dla sportowców.

- Dla kibiców to będzie świetne doświadczenie, bo wszystkie obiekty są blisko. Z trybuny będzie można obserwować wiele konkurencji naraz, bo gdy na jednym stoku będą trwały zawody, na innych będą odbywać się treningi lub kwalifikacje. Cały czas coś się będzie działo. Większość wydarzeń jest planowana na godziny poranne i popołudniowe, ale walka o medale w big air i halfpipe rozgrywana będzie przy sztucznym oświetleniu – poinformował Polską Agencję Prasową Hanzel Longa, który nadzoruje przygotowania do olimpijskiej rywalizacji w Livigno.

ZOBACZ TAKŻE: Młodzi Polacy marzą o medalach! Ruszają mistrzostwa świata

W najbliższym czasie, jeszcze tej zimy, zorganizowane zostaną zawody testowe - w lutym w skicrossie i snowboardcrossie, a na marzec planowany jest finał Pucharu Świata w jeździe po muldach i w skokach akrobatycznych. Będzie mogło je obejrzeć ok. 4000 kibiców.

- Prace nad tymi stokami już się zakończyły, a 21 grudnia odbyła się ceremonia nadania homologacji przez Międzynarodową Federację Narciarstwa i Snowboardu. Pierwsze treningi i kwalifikacje podczas igrzysk będą musiały odbyć się przed ceremonią otwarcia w Mediolanie, bo grafik jest bardzo napięty – zaznaczył Longa.

Ponadto planowana jest specjalna uroczystość na rok przed otwarciem igrzysk - przedstawienie "Circles, the Journey of the Games" autorstwa Jacopo Pozziego w reżyserii Giulii Staccioli, założycielki Kataklo Athletic Dance Theatre. Grupa inspirująca się sportem w występach taneczno-artystycznych od 1995 roku uczestniczyła m.in. w ceremoniach otwarcia igrzysk olimpijskich w Turynie (2006), Pekinie (2008) i Paryżu (2024).

- Występy będą odbywać się przez trzy wieczory, a wszystkie wejściówki rozeszły się błyskawicznie. Planowane są jeszcze dwa pokazy dla okolicznych szkół - powiedział PAP Luca Moretti, szef organizacji turystycznej Livigno Next.

Livigno jest położone ponad 1800 m n.p.m. Dzięki tej wysokości i niskim temperaturom jest jednym z miejsc, które nie obawia się o brak śniegu w dobie, gdy prawie żaden kurort będący gospodarzem najważniejszych zawodów w sportach zimowych nie może go zagwarantować. Tym niemniej, kilka miesięcy przed igrzyskami rozpocznie się produkcja sztucznego śniegu.

- Zaczniemy go produkować od listopada, może nawet października, kiedy temperatury na to pozwolą. Tradycyjnie w Livigno śniegu nie brakuje – choć akurat w tym roku jest go trochę mniej niż zwykle – ale potrzebne będą bardzo duże ilości. Produkcja będzie trwała cały czas, aż do lutego. Dzięki nowoczesnym systemom naśnieżania i większej wydajności armatek raczej nie przewidujemy problemów, nie jest to coś, co nas martwi. Choć, oczywiście, im więcej spadnie naturalnego śniegu, tym lepiej. Także z punktu widzenia zdjęć i transmisji telewizyjnych, pokazujących całą dolinę – przyznał Longa.

Oprócz Król-Walas, brązowej medalistki mistrzostw świata z 2023 roku w Bakuriani, w ostatnich latach w czołówce międzynarodowych zawodów w snowboardzie alpejskim znajdował się też Oskar Kwiatkowski, który w Gruzji został mistrzem globu. Obecny sezon nie jest dla niego szczególnie udany, ale w przeciwieństwie do koleżanki z kadry wie już, jak jeździ się w Livigno - w 2015 i 2017 roku rywalizował tam w Pucharze Europy.

W historii zimowych igrzysk olimpijskich Polacy nigdy nie stanęli jeszcze na podium rywalizacji snowboardzistów. Blisko medalu była Jagna Marczułajtis, która w 2002 roku zajęła czwarte miejsce w slalomie gigancie równoległym.

Niedaleko Livigno, w miejscowości Bormio, o medale będą rywalizować alpejczycy (tylko mężczyźni). Tam zadebiutuje także nowa dyscyplina - skialpinizm, czyli połączenie wspinaczki na nartach oraz narciarstwa alpejskiego.(PAP)

AA, PAP