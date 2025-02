Jest decyzja PZPN w sprawie meczów reprezentacji Polski! Gdzie zagra kadra?

W ostatnich tygodniach trwała dyskusja na temat tego, gdzie piłkarska reprezentacja Polski zagra najbliższe spotkania. Jak się okazało, w czwartek PZPN wydał w tej sprawie oficjalny komunikat.

CZYTAJ TAKŻE: Awantura ws. Narodowego! Hajto odsłonił kulisy. Gigantyczne kwoty!

Biało-Czerwoni rywalizację rozpoczną od marcowych meczów kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw świata 2026 z Litwą oraz Maltą. Obie te potyczki rozegrane zostaną na PGE Narodowym w Warszawie - czytamy na oficjalnej stronie.

– PGE Narodowy to miejsce symboliczne dla najnowszej historii piłki nożnej w Polsce. Wspólnie przeżywaliśmy tutaj ogromne emocje i wspaniałe chwile po najważniejszych spotkaniach. Cieszymy się, że nasza kadra również w 2025 roku będzie grała na tym obiekcie. Chcemy jednak także zrobić ukłon dla kibiców z południa kraju. Fani jeżdżą za reprezentacją po całym świecie. W tym roku to reprezentacja przyjedzie do nich, dlatego poza Warszawą, rozegramy swoje mecze także w Chorzowie – powiedział Cezary Kulesza, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Pierwszy w 2025 roku mecz na Stadionie Śląskim Biało-Czerwoni rozegrają 6 czerwca. Będzie to spotkanie towarzyskie, rywal nie został jeszcze wybrany.

7 września reprezentacja Polski zmierzy się zaś w Chorzowie z Finlandią w meczu kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw świata 2026.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Mecze reprezentacji Polski w 2025 roku w roli gospodarza:

21 marca, Polska – Litwa (kw. MŚ 2026), PGE Narodowy, Warszawa

24 marca, Polska – Malta (kw. MŚ 2026), PGE Narodowy, Warszawa

6 czerwca, mecz towarzyski, Stadion Śląski, Chorzów

7 września, Polska – Finlandia (kw. MŚ 2026), Stadion Śląski, Chorzów

Lokalizacja do potwierdzenia:

9 października, mecz towarzyski

14 listopada, Polska – Hiszpania/Holandia (kw. MŚ 2026)

BS, Polsat Sport, laczynaspilka