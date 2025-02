Polacy w ćwierćfinale halowych mistrzostw świata

Polscy hokeiści na trawie przegrali z Republiką Południowej Afryki 2:5 (2:3) w ostatnim meczu grupy A halowych mistrzostw świata rozgrywanych w chorwackim Porecu. Mimo porażki podopieczni Dariusza Rachwalskiego awansowali do ćwierćfinału.

Biało-Czerwoni liczyli na drugie zwycięstwo w turnieju, które zapewniłoby im co najmniej drugie miejsce w grupie B i lepszą pozycję przy rozstawieniu par ćwierćfinałowych. Tymczasem tylko do 15 minuty mieli kontrolę na meczem, a później do głosu doszli rywale.

Polacy w pierwszej połowie stworzyli więcej sytuacji, ale też grali nieskutecznie. Znamienny był moment w drugiej kwarcie, gdy przy stanie 1:1 Jacek Kurowski oraz Mikołaj Gumny nie wykorzystali stuprocentowych okazji, mając przed sobą tylko golkipera RPA. Po chwili Mustaphaa Cassiem wyrównał po umiejętnie rozegranym krótkim rogu. Jak się później okazało, ten gol dał wiatr w skrzydła hokeistom z Afryki, a 22-letni Cassiem okazał się bohaterem pojedynku.

Mecz nabrał rumieńców i zaczął przypominać bokserską wymianę ciosów. Zawodnicy RPA jeszcze w końcówce pierwszej odsłony dwukrotnie pokonali Mariusza Popiołkowskiego, ale Kurowski w ostatnich sekundach zdążył zdobyć kontaktową bramkę.

Po zmianie stron inicjatywa przechodziła z rąk do rąk, ale polscy zawodnicy nie mieli pomysłu na sforsowanie defensywy przeciwnika. Gdy na pięć minut przed końcem Cassiem podwyższył wynik na 5:2, emocje się skończyły.

- Szkoda tego meczu, bo wydaje mi się, że nie byliśmy gorszą drużyną. Wiedzieliśmy, że są bardzo groźni w kontrataku i na tym będą bazować. Niestety, w ten sposób strzelali nam bramki. Jesteśmy w ćwierćfinale i trzeba walczyć dalej. Zobaczymy z kim przyjdzie nam się zmierzyć, ale mogę zapewnić, że damy z siebie wszystko - skomentował spotkanie Gumny.

Biało-Czerwoni, trzykrotni srebrni medaliści halowego mundialu, awansowali do 1/4 finału, ale przyjdzie im zagrać z jednym z głównych kandydatów do tytułu - Niemcami lub ponownie z Austrią. Pary ćwierćfinałowe będą znane po ostatnim czwartkowym meczu.

W halowych mistrzostwach świata kobiet, które równolegle rozgrywane są w Porecu, Polki także zakwalifikowały się do ćwierćfinału, gdzie ich rywalem będzie Belgia.

Polska - RPA 2:5 (2:3)

Bramki:

Polska: Jacek Kurowski - dwie (10-krótki róg, 20);

RPA: Mustaphaa Cassiem - trzy (16-krótki róg, 23, 35), Litha Kraai (18), Dalpiarro Langford (19).

KP, PAP