Polki niepokonane! Zagramy o półfinał mistrzostw świata

Polskie hokeistki na trawie pokonały Republikę Południowej Afryki 4:2 (1:1) w ostatnim meczu grupy B halowych mistrzostw świata rozgrywanych w chorwackim Porecu. Zespół Krzysztofa Rachwalskiego z pierwszego miejsca awansował do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Belgią.

Biało-czerwone wykorzystały niespodziewaną porażkę Austriaczek z Tajlandią 1:2 i po wygranej nad Republiką Południowej Afryki, zajęły pierwsze miejsce w tabeli.

- Myślę, że sytuacja w naszej grupie pokazała, jak sport potrafi być nieprzewidywalny i ciężko jest czasami określać faworyta przed spotkaniem. Dziewczyny nie były do końca zadowolone z tego, że wygraliśmy z Tajlandią tylko 1:0. Tymczasem to my jesteśmy jedynym zespołem na tym turnieju, który je pokonał - powiedział PAP Rachwalski.

Hokeistki z Afryki natomiast przed ostatnim meczem grupowym były w bardzo trudnej sytuacji. Zwycięstwo Tajlandii mocno skomplikowało ich szanse na awans do kolejnej rundy, bowiem musiałyby wysoko pokonać Polki. To jednak podopieczne Rachwalskiego posiadały inicjatywę, szybko objęły prowadzenie, a potem bardziej skupiły się na defensywie niż szukaniu kolejnych bramek.

W drugiej kwarcie RPA szybko doprowadziło do wyrównania, ale obraz gry nie zmienił się. Mecz otworzył się po zmianie stron - najpierw Julia Balcerzak zdobyła drugiego gola, a potem najbardziej doświadczona polska zawodniczka 37-letnia Marlena Rybacha strzeliła swoją pierwszą bramkę na turnieju, finalizując krótki róg.

Przeciwniczki w czwartej kwarcie wycofały bramkarkę, ale grając w liczebnej przewadze w polu, nie potrafiły sforsować obrony polskiej drużyny. W końcówce meczu po jednym z kontrataków Vitoria Zimmermann podwyższyła wynik i tym samym zapewniła reprezentacji komplet punktów.

- Dzisiaj, jeśli chodzi o energię, wyglądaliśmy bardzo dobrze. Jeśli utrzymamy ten poziom zaangażowania, to jestem dobrej myśli. Rywalki, mimo że nie miały praktycznie szans na awans, wysoko zawiesiły poprzeczkę. Po raz kolejny zagraliśmy solidnie w defensywie. To jest na pewno nasza mocna strona, każdą odprawę zaczynamy od gry w obronie. Może w pierwszych meczach nie rozpieszczaliśmy kibiców liczbą strzelonych goli, ale w ofensywie mamy wciąż jeszcze wiele atutów - podsumował spotkanie selekcjoner reprezentacji Polski.

Biało-czerwone w piątek o godz. 20:10 w ćwierćfinale zmierzą się z drugą drużyną grupy A Belgią.

W Porecu równolegle rozgrywane są halowe MŚ mężczyzn z udziałem Polaków, którzy w czwartek o godz. 17:50 zagrają ostatnie spotkanie fazy grupowej z RPA. Do awansu do 1/4 finału wystarczy im remis.

JC, PAP