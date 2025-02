Puchar CEV siatkarek: Vasas Obuda Budapeszt - Moya Radomka Radom. Relacja live i wynik na żywo

Vasas Obuda Budapeszt rywalizował w Lidze Mistrzyń, gdzie zajął trzecie miejsce w grupie D. Wygrał dwa mecze (3:2 i 3:0 z Neptunes de Nantes), przegrał cztery (1:3 i 1:3 z Fenerbahce Medicana Stambuł, 0:3 i 2:3 z PGE Grot Budowlanymi Łódź) i uplasował się za drużynami ze Stambułu i Łodzi, co dało ekipie ze stolicy Węgier prawo gry w Pucharze CEV.

Moya Radomka Radom rywalizację w Pucharze CEV rozpoczęła w 1/16 finału, dwukrotnie pokonując czeską drużynę VK Dukla Liberec 3:0. W kolejnej rundzie radomianki uporały się ze szwajcarskim Viteos Neuchatel - po zwycięstwie 3:0 na wyjeździe, przegrały 2:3 u siebie, pieczętując awans w czwartym secie drugiego starcia. W rundzie play-off podopieczne trenera Jakuba Głuszaka przegrały we własnej hali z francuskim Vandoeuvre Nancy 1:3. W rewanżu wygrały jednak na wyjeździe 3:0 i w tej sytuacji o awansie do ćwierćfinału decydował złoty set. Siatkarki Radomki wygrały go 18:16.

Mistrz Węgier będzie gospodarzem pierwszego spotkania. Mecz rewanżowy zostanie rozegrany w Radomiu we wtorek 18 lutego.

