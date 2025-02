Sensacyjny transfer w PlusLidze?! "Nazwisko tak gorące, że nieprawdopodobne"

Do kolejnych sporych roszad może dojść w zespole Indykpolu AZS-u Olsztyn. Jak donosi lokalna gazeta, do drużyny ma dołączyć atakujący z absolutnego topu. Nowy zawodnik prawdopodobnie zajmie miejsce Jana Hadravy.

W środę Indykpol AZS Olsztyn poinformował na swoich mediach społecznościowych o zmianie trenera. Marcin Mierzejewski nie będzie pełnił już tej funkcji ze względu na problemy zdrowotne. Od 10 lutego drużynę z Olsztyna przejmie Daniel Pliński, który ostatnio prowadził PSG Stal Nysa.

Jak się okazuje, to nie będzie koniec zmian. "Gazeta Olsztyńska" poinformowała, że bliski opuszczenia zespołu jest Jan Hadrava. Według nieoficjalnych informacji Czech nie spełnia oczekiwań włodarzy. Na razie nie wiadomo, kto miałby go zastąpić, jednak ma to być niezwykle znane nazwisko.

"Według dobrze poinformowanych źródeł Czech raczej jest na wylocie, tym bardziej że klub już ma na celowniku następcę. Nazwisko jest tak gorące, że wydaje się wręcz nieprawdopodobne, by taki siatkarz trafił do Olsztyna" - brzmi lakoniczna wypowiedź w artykule.

Siatkarze Indykpolu AZS-u Olsztyn to obecnie 10. drużyna w tabeli PlusLigi. W następnej kolejce zmierzą się z Asseco Resovią Rzeszów.

KP, Polsat Sport