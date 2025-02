Sportowcy-weterani ruszają do Kanady na zimowe igrzyska Invictus

19 weteranów Wojska Polskiego rusza w czwartek do na Kanady na zimowe igrzyska Invictus Games. - Wasze sukcesy będą sukcesem Polski - zwrócił się do zawodników wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Odbywające się od 2014 r. igrzyska Invictus Games to wielodyscyplinarne zawody sportowe dla członków służb mundurowych, którzy w wyniku pełnionych zadań doznali niekiedy bardzo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pomysłodawcą i patronem imprezy jest brytyjski książę Harry.

Od 2018 r. w zawodach uczestniczą także polscy weterani. W tym roku między 8 a 16 lutego w kanadyjskim Vancouver i Whistler po raz pierwszy organizowana jest zimowa edycja Invictus, na którą pojedzie 19 reprezentantów Polski. Są to żołnierze jednostek wojskowych z całego kraju z doświadczeniem, często kilkukrotnego, udziału w polskich misjach w Iraku, Afganistanie czy Kosowie.

Pożegnanie wyruszających do Kanady sportowców odbyło się w czwartek w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego na warszawskim Okęciu. Obok szefa MON wzięli w nim udział również Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Marek Sokołowski i wiceminister obrony Stanisław Wziątek.

Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polacy wciąż uczestniczą w zagranicznych misjach, w tym bardzo trudnych, jak udział w międzynarodowych siłach UNIFIL w Libanie.

- Jesteśmy w wielu miejscach, gdzie trzeba wspierać pokój, stabilizować sytuację i dbać o drugiego człowieka. I polskie państwo nie może zapomnieć - i nie zapomina - o tych, którzy w tych misjach uczestniczyli - zapewnił.

Podkreślił, że Invictus Games - zawody dla weteranów, którzy ucierpieli w wyniku służby, to wspaniała idea.

- 19 sportowców, 19 żołnierzy będzie nas reprezentować, ze st. chor. sztab. Dariuszem Gawłem na czele, który dumnie poniesie naszą flagę narodową - powiedział szef MON. Życzył zawodnikom "jak najpiękniejszych dni i sukcesów".

- Wasze sukcesy będą sukcesem Polski, a wasze radości już są naszą radością. Jestem wam bardzo wdzięczny za służbę dla Wojska Polskiego, za to co robiliście i robicie jako żołnierze - zwrócił się szef MON do weteranów.

Zwracając się do rodzin żołnierzy podkreślał znaczenie ich doświadczeń z czasu, gdy ich bliscy byli na misjach.

- Każdy dzień to był dzień niepewności, każdy telefon to było mocniejsze bicie serca (...) to do dzisiaj pewnie bardzo trudne wspomnienia. Żołnierzem jest nie tylko jedna osoba, ta w mundurze, która złożyła przysięgę, ale tak naprawdę służy cała rodzina, ci wszyscy, którzy są z żołnierzami na co dzień - podkreślił.

Dotychczas odbyło się sześć edycji Invictus Games – w Londynie (2014 r.), w Orlando(2016 r.), w Toronto (2017 r.), w Sydney (2018 r.), w Hadze (2022 r.) oraz w Düsseldorfie (2023 r.). W tej ostatniej edycji wzięło udział ok 500 zawodników z 21 krajów. W Düsseldorfie polska reprezentacja licząca 20 osób zdobyła łącznie 15 medali, w tym 8 złotych, 3 srebrne i 4 brązowe.

W tegorocznych igrzyskach w Vancouver po raz pierwszy uczestnicy rywalizować będą w konkurencjach zimowych. Jak informowało Centrum Weterana - organizujące udział polskiej reprezentacji w Invictus Games - w Kanadzie Polacy wezmą udział w takich dyscyplinach jak narciarstwo zjazdowe, snowboard, narciarstwo biegowe, biathlon, curling, skeleton, pływanie, siatkówka na siedząco oraz ergometr. Przed wylotem do Kanady zawodnicy intensywnie trenowali podczas sześciu zgrupowań organizowanych w warmińsko-mazurskim Mrągowie oraz Zakopanem.

PAP