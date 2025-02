To tam odbędzie się Final Four LM? Media nie mają wątpliwości

Zagraniczne media informują, że już niemal przesądzona jest sprawa organizacji Final Four Ligi Mistrzyń. Finały najważniejszego klubowego turnieju mają się odbyć w Stambule.

Do niedawna mówiło się, że głównymi kandydatami do zorganizowania tego siatkarskiego święta są Stambuł i Mediolan. Jak poinformował turecki portal milliyet.com.tr, sprawa najprawdopodobniej została już rozstrzygnięta i podjęto decyzję, że Final Four w dniach 3-4 maja odbędzie się w Turcji.

Mecze miałyby zostać rozegrane w jednej z ważniejszych siatkarskich hal w tym kraju - Fenerbahçe Ulker, która może pomieścić ponad 13 tysięcy kibiców.

Rok temu w wielkim finale, który odbył się z Antalyi, triumfowały siatkarki Imoco Volley Conegliano. Włoski zespół z Joanną Wołosz na czele po pasjonującym boju wygrał z Allianz Vero Volley Milano.

Pula nagród w finałowej odsłonie Ligi Mistrzyń będzie wyglądała następująco: za sam awans do półfinału ekipy zainkasują po 125 tysięcy euro. Zwycięzca finału otrzyma 500 tysięcy euro, a jego przegrany - 250 tysięcy.

KP, Polsat Sport