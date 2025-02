Porażka siatkarek Radomki w Pucharze CEV. Mistrzynie Węgier górą w pierwszym meczu

Siatkarki Moya Radomki Radom w obecnej edycji Pucharu CEV dotychczas bardzo dobrze prezentowały się w meczach wyjazdowych. Inaczej było jednak w Budapeszcie, gdzie poniosły porażkę z mistrzyniami Węgier.

Zobacz także: Od miłości aż po... przemoc, wandalizm i groźby? Skandaliczne zachowanie siatkarskiej gwiazdy!

Trener Jakub Głuszak w przeszłości przez trzy sezony prowadził Vasas (2018–21), z którym wywalczył mistrzostwo kraju; był również selekcjonerem reprezentacji Węgier. Powrotu do Budapesztu nie może jednak zaliczyć do udanych.

Radomianki wygrały co prawda premierową odsłonę (19:25), ale w kolejnych górą była ekipa z Budapesztu. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku, dokładały też punkty blokiem (9–2), a przyjezdne lepiej prezentowały się w polu serwisowym (4–7). W zwycięskim zespole najlepiej punktowały Taylor Bannister (24) oraz Fatoumatta Sillah (21), a w drużynie z Radomia - Monika Gałkowska (22).

Vasas Obuda Budapeszt wypracował więc sobie zaliczkę przed rewanżem. We wtorek 18 lutego w Radomiu ekipie z Węgier do awansu do półfinału wystarczą dwie wygrane partie. Moya Radomka, by znaleźć się w czołowej czwórce, musi wygrać za trzy punkty i wówczas pokonać rywalki w złotym secie.

Vasas Obuda Budapeszt - Moya Radomka Radom 3:1 (25:19, 20:25, 19:25, 21:25)

Vasas: Kata Torok, Orsolya Papp, Taylor Bannister, Fatoumatta Sillah, Ayshan Abdulazimova, Carolina Leite – Anna Szalai (libero) oraz Fanni Fekete, Zora Glemboczki, Mirtill Eross, Sara Toth. Trener: Giannis Athanasopoulos.

Radomka: Victoria Mayer, Laura Milos, Kornelia Garita, Monika Gałkowska, Kristiine Miilen, Martyna Piotrowska – Izabela Śliwa (libero) oraz Dagmara Dąbrowska, Kamila Witkowska, Zuzanna Maciejewicz. Trener: Jakub Głuszak.