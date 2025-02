Za nami losowanie eliminacji mistrzostw Europy! Polscy piłkarze poznali rywali

Włochy, Szwecja, Macedonia Północna, Czarnogóra i Armenia to rywale Polski w grupie E eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy 2027 w piłce nożnej. Losowanie odbyło się w czwartek w Nyonie. Gospodarzami turnieju finałowego są Albania i Serbia.

Bezpośrednio z eliminacji awansuje dziewięciu zwycięzców grup oraz najlepszy zespół z drugich miejsc. Pozostałe osiem drużyn, które zajmą drugie pozycje, utworzy cztery pary barażowe. Ich zwycięzcy także wystąpią w turnieju finałowym.

Pierwsze spotkania eliminacji odbędą się 17 marca. Ostatnie mecze barażowe zaplanowano natomiast na 17 listopada 2026 roku.

Mistrzostwa Europy do lat 21 2027 będą też kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich 2028 w Los Angeles.

Biało-czerwoni zdołali awansować do tegorocznej edycji MME, która w czerwcu odbędzie się w Słowacji. Polacy trafili do grupy C z Portugalią, Francją i Gruzją.

AA, PAP