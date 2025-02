Zastąpił Lewandowskiego i został bohaterem! Barcelona w półfinale, czyste konto Szczęsnego

26 stycznia obie ekipy spotkały się na Camp Nou w meczu ligowym. Barcelona wygrała aż 7:1.

Ćwierćfinałowe spotkanie w Pucharze Króla miało podobny przebieg. "Blaugrana", w składzie której znalazł się Wojciech Szczęsny, objęła prowadzenie już w trzeciej minucie, a do siatki trafił Ferran Torres. Hiszpan zastępował w pierwszym składzie Roberta Lewandowskiego.

Niespełna kwadrans później Torres zdobył swoją drugą bramkę. W 23. minucie do siatki trafił Fermin Lopez, a siedem minut później hat-tricka skompletował Torres (wychowanek Valencii). Było więc 4:0 dla Barcelony, a pierwsi kibice gospodarzy zaczęli opuszczać Estadio Mestalla.



Po przerwie gola strzelił Lamine Yamal, wykorzystując błąd Stołe Dimitriewskiego.

Choć pod bramką Szczęsnego działo się więcej (m.in. nieuznany gol Umara Sadiq), to ostatecznie gospodarze zakończyli spotkanie z zaledwie jednym celnym strzałem. Lewandowski cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych.



FC Barcelona wygrała 5:0 i awansowała do półfinału Pucharu Króla. Pozostałymi drużynami, które zobaczymy na tym etapie, to Real Madryt, Atletico Madryt oraz Real Sociedad.

Valencia - FC Barcelona 0:5 (0:4)



Bramki: Torres 3, 17, 30, Lopez 23, Yamal 59.

Valencia: Dimitrievski - Mosquera, Diakhaby (65 Tarrega), Gasiorowski - Aarons, Guillamon (81 Barrenechea), Pepelu, Vazquez - Perez (66 Lopez), Sadiq (72 Mir), Canos (72 Ivan Jaime).

Barcelona: Szczęsny - Kounde (79 Fort), Garcia, Cubarsi (46 Martinez), Balde (46 Martin) - Lopez, de Jong, Pedri (64 Casado) - Yamal, Torres, Raphinha (64 Olmo).

Żółte kartki: Perez, Sadiq.