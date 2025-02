To spotkanie to nie tylko hit kolejki, ale także bardzo ważne spotkanie w kontekście ligowej tabeli. Obie ekipy walczą o jak najlepsze rozstawienie przed fazą play-off. Lublinianie nie mają szans, by dogonić stołeczny zespół, ale mogą znacząco się do niego zbliżyć.

W poprzednim spotkaniu Bogdanka po niezwykle pasjonującym meczu przegrała z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Natomiast drużyna z Warszawy w czterech setach poradziła sobie z najsłabszym ogniwem PlusLigi - GKS-em Katowice.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport