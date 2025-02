Poważna kontuzja piłkarza Śląska. To dla niego koniec sezonu

Jakub Świerczok na jednym z treningów przed meczem ekstraklasy z Radomiakiem Radom zerwał więzadła krzyżowe w prawym kolanie – poinformował piłkarski Śląsk Wrocław. Dla napastnika oznacza to koniec sezonu.

Do pechowego zdarzenia doszło na czwartkowym treningu. Świerczok zderzył się z jednym z kolegów i padł z grymasem bólu na twarzy na murawę. Od razu było wiadomo, że uraz jest poważny i potwierdziły to późniejsze badania. Napastnik zerwał więzadła, czeka go teraz operacja i w trwających rozgrywkach już na pewno nie pojawi się na boisku.

To drugi piłkarz Śląska, który w tym sezonie zerwał więzadła, bo podobnego urazu nabawił się jeszcze w rundzie jesiennej Marcin Cebula.

Strata Świerczoka jeszcze mocniej komplikuje i tak już trudną sytuację kadrową wrocławskiego zespołu, który aktualnie zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Z powodu urazów trener Ante Simundza w pierwszym wiosennym meczu z Piastem Gliwice (1:3) nie mógł skorzystać z Aleksa Petkowa, Simenona Petrowa i Buraka Ince.

W sobotę Śląsk zmierzy się w Radomiu z Radomiakiem.

KP, PAP