Sergio Ramos wznawia karierę. Ma jasny cel: chce zagrać na MŚ

Ramos pozostawał bez klubu po tym, jak w maju ubiegłego roku rozegrał ostatnie spotkanie w barwach hiszpańskiej Sevilli.

- Próbowaliśmy go zakontraktować od zeszłego lata, ale nie doszliśmy wtedy do porozumienia i spróbowaliśmy ponownie w tym nowym okienku transferowym. Zespół go potrzebuje, ma jakość, ogromne doświadczenie, ogromną osobowość i jest niekwestionowanym liderem — powiedział prezes drużyny z Monterrey Jose Antonio Noriega.

Rayados to jedna z trzech meksykańskich ekip, które wezmą udział w pierwszej edycji rozszerzonych KMŚ, które odbędą się w USA od 15 czerwca do 13 lipca. Pozostałe dwie to Leon i Pachuca.

Ramos to wieloletni reprezentant Hiszpanii, z którą w 2010 roku zdobył mistrzostwo świata, a w 2008 i 2012 mistrzostwo Europy. W karierze klubowej najdłużej - 16 sezonów - był związany z Realem Madryt, z którym pięciokrotnie wywalczył mistrzostwo Hiszpanii i czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów oraz KMŚ.