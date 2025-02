Super Bowl w nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsacie i Polsacie Sport 1

Taki mecz odbywa się tylko raz w roku! NFL Super Bowl, czyli wielki finał najlepszej na świecie ligi futbolu amerykańskiego, to najprawdziwsze sportowo-muzyczno-rozrywkowe show. Wydarzenie co roku przyciąga setki milionów telewidzów z całego świata i niezliczoną rzeszę reklamodawców. Polską transmisję o godzinie 0:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek pokażą Polsat i Polsat Sport 1, które są dostępne także w streamingu internetowym Polsat Box Go.

Tegoroczny Super Bowl jest już 59. w historii, a zagrają w nim zespoły Kansas City Chiefs oraz Philadelphia Eagles. Mecz odbędzie się na w pełni zadaszonym, wielofunkcyjnym obiekcie o nazwie Superdome, zlokalizowanym w Nowym Orleanie. Trudno o lepsze miejsce dla czegoś, co dawno już wyszło poza ramy wydarzenia stricte sportowego. Nic więc dziwnego, że miasto słynące z hucznych obchodów karnawału oraz licznych festiwali, już po raz jedenasty będzie gościło finał ligi NFL. Tym samym Nowy Orlean dołącza do Miami, jako metropolia, w której Super Bowl odbywa się najczęściej. Najtańsze bilety na tegoroczną edycję zaczynały się od 5,5 tysiąca dolarów, a koszt najdroższych to ponad dziesięć razy tyle! Fani sięgają tak głęboko do kieszeni nie tylko dlatego, że chcą poznać tegorocznego mistrza, ale także z powodu potencjalnego rekordu, jakiego świat dotąd nigdy nie widział.

Kansas City Chiefs po raz trzeci z rzędu?

W historii Super Bowl zdarzały się już zespoły, które z powodzeniem broniły mistrzostwa NFL, ale jeszcze żaden nie zanotował tzw. three-peat czyli trzech wygranych finałów z rzędu. Szansę na ustanowienie tego właśnie rekordu w nocy z niedzieli na poniedziałek mają Kansas City Chiefs. To powód, dla którego eksperci przewidują, że tegoroczny Super Bowl pod względem oglądalności z łatwością pobije zeszłoroczny wynik czyli 210 milionów kibiców na całym świecie. Tak ogromna widownia jeszcze wyżej winduje ceny czasu reklamowego, który w przypadku finału NFL i tak co roku nie ma sobie równych. Według szacunków, koszt 30-sekundowej reklamy emitowanej w czasie tegorocznego meczu waha się między 7 i 8 milionów dolarów! Obrońcy tytułu nie mogą być jednak pewni sukcesu, gdyż po drugiej stronie boiska czeka ich godny rywal. U amerykańskich bukmacherów przewaga Kansas City Chiefs nad Philadelphia Eagles wynosi zaledwie 1,5 punktu! Nic w tym dziwnego, w końcu te drużyny spotykają się w finale NFL już po raz drugi w ciągu zaledwie trzech lat.

Gwiazdy na boisku, na scenie i na trybunach

Nie byłoby magii Super Bowl gdyby nie słynny muzyczny minikoncert w przewie meczu, znany jako Halftime Show. W tym roku jego główną gwiazdą będzie Kendrick Lamar. Kalifornijski raper tym samym dołącza do prestiżowego grona artystów mających na koncie występ w czasie Super Bowl, takich jak Michael Jackson, Rolling Stones, Beyonce, Red Hot Chilli Peppers, Eminem czy Shakira. Wiele z tych oraz innych gwiazd zasiądzie na trybunach stadionu w Nowym Orleanie, gdyż Super Bowl to nie tylko celebryci na boisku i na scenie, ale także wśród kibiców. O godną oprawę tego wydarzenia dbają producenci sygnału telewizyjnego, którzy korzystają z ponad 100 kamer i zatrudniają najlepszych sprawozdawców sportowych! Także polską transmisję w Polsacie i Polsacie Sport 1 skomentuje wybitny znawca i wielki fan NFL – Andrzej Kostyra.