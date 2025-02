Tak jest! Hubert Hurkacz zagra o finał turnieju ATP w Rotterdamie

Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju ATP w Rotterdamie! W spotkaniu ćwierćfinałowym najlepszy polski tenisista w trzech setach pokonał Andrieja Rublowa. O udział w wielkim finale 21. zawodnik rankingu ATP powalczy z Carlosem Alcarazem.

Pierwszy set zaczął się bardzo dobrze dla Rublowa. Najpierw Rosjanin wygrał swój gem serwisowy, a następnie przełamał Hurkacza. W pewnym momencie wydawało się, że 10. tenisista światowego rankingu pewnym krokiem pójdzie w stronę przekonującego zwycięstwa w secie. W końcu jednak przy stanie 4:2 dla Rublowa to w końcu Hurkacz wykorzystał drugi break point i mieliśmy 1:1 w przełamaniach.

Potem zarówno jeden, jak i drugi byli skuteczni przy swoich podaniach, co sprawiło, że obejrzeliśmy w tym secie tie-break. Zaczął się on bardzo dobrze dla Polaka, który dwukrotnie przełamał rywala i wyszedł na prowadzenie 5:2. Wtedy jednak przebudził się Rublow. Hurkacz zaczął popełniać proste błędy, które Rosjanin skrzętnie wykorzystywał. Wyżej notowany z tenisistów zdobył pięć punktów z rzędu i zwyciężył w tie-breaku 7:5.

Druga partia rozpoczęła się bez większych zaskoczeń. Obaj zawodnicy wygrywali swoje gemy serwisowe, choć w kilku przypadkach rywalizacja była bardzo zacięta. Przełom nastąpił przy stanie 4:3 dla Hurkacza. Wtedy wrocławianin rewelacyjnie zagrał przy podaniu przeciwnika. Wykorzystał pierwszy break point i wyszedł na prowadzenie 5:3.

Następnie 27-latek serwował na zwycięstwo w secie. Wygraną w drugiej odsłonie rywalizacji Hurkacz zapewnił sobie już przy pierwszej piłce setowej. Stało się jasne, że uczestnika półfinału turnieju w Rotterdamie wyłoni trzecia partia.

W niej znowu zaczęło się od wygranych serwisów po obu stronach. Wreszcie przy stanie 3:3 Hurkacz przełamał Rublowa. W kolejnym gemie Polak znalazł się jednak w bardzo trudnej sytuacji. Rublow wypracował sobie aż trzy break pointy. Hurkacz obronił jednak każdego z nich i finalnie to on wygrał tego gema. Przy prowadzeniu 5:3 Hurkacz był o krok od zwycięstwa w całym spotkaniu.

Dziewiąty gem w tej partii był bardzo zacięty. Rywalizacja była dość długa, ale ostatecznie lepszy w niej okazał się Rublow. Następnie Hurkacz serwował przy prowadzeniu 5:4 i zrobił to, co do niego należało. Pewnie wygrał gema, seta 6:4 i cały mecz 2:1. W półfinale Polak zmierzy się z aktualnie jedną z największych gwiazd światowego tenisa - Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

Hubert Hurkacz - Andriej Rublow 2:1 (6:7, 6:3, 6:4)

Skrót meczu Hurkacz - Rublow.