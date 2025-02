ŁKS Commercecon Łódź kontra Sokół & Hagric Mogilno to spotkanie 18. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl.

Ten mecz będzie niczym starcie Dawida z Goliatem. Siatkarki z Łodzi walczą o mistrzostwo Polski, natomiast zespół z Mogilna robi wszystko, by nie pożegnać się z Tauron Ligą. Póki co mogilniankom wychodzi to całkiem nieźle.

W poprzednim spotkaniu Sokół Mogilno wygrał z ITA TOOLS Stalą Mielec 3:2. Natomiast ŁKS bez najmniejszych problemów poradził sobie z zespołem UNI Opole.

KP, Polsat Sport