Wielka siatkarska sensacja! Outsider PlusLigi rozegrał najlepszy mecz w sezonie

W pierwszym secie przewagę uzyskała drużyna z Częstochowy (6:8, 11:14). Gospodarze zdołali jednak odrobić straty (15:15) i po swojej myśli rozegrali końcówkę tej partii. Grali skutecznie w ofensywie i popełnili mniej błędów od rywali. Siatkarze Norwida zepsuli aż siedem zagrywek i właśnie serwis w siatkę przesądził o wygranej GKS 25:22.

Wydawało się, że takie rozstrzygnięcie pierwszej partii podrażni faworytów, tymczasem w drugiej to gospodarze nadawali ton wydarzeniom na boisku. Wygrali serię akcji od stanu 7:9 do 13:9, grali skuteczniej od rywali w ataku, dokładali punkty blokiem i utrzymywali przewagę. Siatkarze Norwida nie byli w stanie dogonić rozpędzonych rywali, a seta zamknął atakiem ze środka Łukasz Usowicz (25:19).

Katowiczanie nie zwalniali tempa i na początku trzeciego seta zdominowali przeciwników (9:3). Wówczas jednak nastąpiło przebudzenie siatkarzy Norwida. Goście wrócili do gry, a siatkarze GKS zaczęli popełniać proste błędy. Poszła punktowa seria od stanu 12:9 do 12:16 i częstochowianie nie oddali już przewagi do końca seta. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Bartłomiej Lipiński (22:25).

Porażka w trzeciej odsłonie nie podcięła skrzydeł siatkarzom GKS. Gospodarze znów dobrze rozpoczęli seta (8:4). Tym razem jednak nie pozwolili rywalom dojść do głosu. Grali skutecznie w ofensywie i powiększali przewagę (13:7, 18:10), pewnie zmierzając po komplet punktów. Alexander Berger atakiem po bloku przypieczętował sensacyjne zwycięstwo (25:16).

Skrót meczu GKS - Norwid:



Najwięcej punktów: Aymen Bouguerra (23), Łukasz Usowicz (15), Bartłomiej Krulicki (13), Alexander Berger (12), Bartosz Gomułka (10) – GKS; Patrik Indra (18), Bartłomiej Lipiński (11), Milad Ebadipour (10), Sebastian Adamczyk (10) – Norwid. Siatkarze GKS rozegrali swój najlepszy mecz w sezonie, byli skuteczniejsi od rywali w ataku, lepiej punktowali zagrywką (5–0) oraz blokiem (13–5); mankamentem w ich grze były błędy własne, których popełnili 23, przy 18 rywali. MVP: Aymen Bouguerra (21/33 = 64% skuteczności w ataku + 2 asy; 34% pozytywnego przyjęcia).

GKS Katowice odniósł czwarte zwycięstwo w sezonie, wyprzedził w tabeli Nowak-Mosty MKS Będzin i opuścił ostatnie miejsce w tabeli. Obie drużyny mają po dwanaście punktów i tracą do bezpiecznej strefy po siedem oczek.

GKS Katowice - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:16)

GKS: Alexander Berger, Łukasz Usowicz, Bartosz Gomułka, Aymen Bouguerra, Bartłomiej Krulicki, Joshua Tuaniga – Patryk Waloch (libero) oraz Damian Domagała, Damian Hudzik, Yevhenii Kisiliuk. Trener: Emil Siewiorek.

Norwid: Milad Ebadipour, Sebastian Adamczyk, Patrik Indra, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Quinn Isaacson – Mateusz Masłowski (libero) oraz Mateusz Borkowski, Tomasz Kowalski, Damian Kogut. Trener: Cezar Douglas Silva.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI