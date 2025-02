"Biało-Czerwoni" już w pierwszym ślizgu pojechali dość ryzykownie, ale wówczas to ryzyko się opłaciło, gdyż Zakrzewski i Sarnecki zakwalifikowali się do drugiego przejazdu. W nim Polacy popełnili niestety błąd - na jednym z zakrętów podjechali zbyt blisko górnej krawędzi toru i przy dużej prędkości nie byli już w stanie skorygować toru jazdy tak, by uchronić się przed wywrotką. Nasi zawodnicy zakończyli ME na 14. miejscu.

W dwójkach męskich mistrzami Europy zostali Niemcy Friedrich i Schueller, który o 0,14 wyprzedzili swoich rodaków Johannesa Lochnera i Georga Fleischhauera. Na trzecim stopniu podium stanęli Brytyjczycy Bradley Hall i Taylor Lawrence - strata 0,48. Dla Friedrich był to siódmy tytuł mistrza Europy.

W takiej samej kolejności załogi uplasowały się w zawodach PŚ. W klasyfikacji generalnej cyklu prowadzi Friedrich - 1535 pkt przed Lochnerem (1505) i Hallem (1346).

Mistrzyni świata Nolte po raz drugi zdobyła złoty medal mistrzostw Europy w monobobach. Srebrny krążek wywalczyła Szwajcarka Melanie Hasler, która była wolniejsza o 0,12, a brąz przypadł w udziale kolejnej z Niemek Lisie Buckwitz - 0,15 s za triumfatorką. Jedyna z Polek Weiszewski była 11. i straciła do zwyciężczyni blisko dwie sekundy.

Zawody na olimpijskim torze w Lillehammer były również zaliczane do cyklu Pucharu Świata. Nolte była bliska podwójnej wygranej. Prowadziła po pierwszym przejeździe, ale minimalne błędy w drugim ślizgu zepchnęły ją na trzecie miejsce, 0,07 s za dwójką rywalek. Triumfowały Australijka Bree Walker i Amerykanka Kaysha Love, które zanotowały identyczny czas - 1.49,14. Weiszewski była 19.

W klasyfikacji PŚ, po 7 z 8 zawodów, prowadzi Buckwitz - 1437 pkt przez Walker - 1371 i Nolte 1371. Weiszewski jest 17. - 568.

RI, PAP