Jan Zieliński awansował do finału turnieju w Rotterdamie!

Jan Zieliński i Sander Gille wygrali z duetem Marcelo Arevalo/Mate Pavic i awansowali do finału prestiżowego turnieju deblowego w Rotterdamie. Polak i Belg potrafili kontrolować sytuację nawet w najtrudniejszych chwilach i to dzięki temu zapewnili sobie zwycięstwo.

To spotkanie zdecydowanie nie rozpoczęło się po myśli Zielińskiego i Gille'a. Przegrali trzy pierwsze gemy, a pierwszego wygrali dopiero po 15 minutach od rozpoczęcia meczu. To zdecydowanie pobudziło ich do działania, bo nim minął kolejny kwadrans, było już 4:4. Rywalizacja znacząco się wyrównała, a o losie pierwszej odsłony musiał zdecydować tie-break.

ZOBACZ TAKŻE: Najpierw poważna kontuzja, a teraz jeszcze wyrostek. Wielkie problemy tenisistki

A i w nim rywalizacja stała na naprawdę wysokim poziomie. Nikt nie chciał się pomylić, więc decydujący fragment tie-breaka odbywał się na przewagi. Tę wojnę nerwów pięknym returnem zakończył Jan Zieliński.

Drugi set rozpoczął się zdecydowanie bardziej wyrównanie niż poprzedni. Zarówno jeden jak i drugi duet nie mylił się przy swoim serwisie, a to zwiastowało zaciętą walkę do ostatniej piłki. Tak też było. Po raz kolejny do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break.

Tym razem lepiej rozpoczęli go rywale. Zieliński i Gille przegrywali 0:3, ale zdołali wyrównać. Później dwoma asami popisał się Polak, a chwilę później mieliśmy już pierwszą piłkę meczową. Polak i Belg wykorzystali już pierwszą z szans i mogli zacząć cieszyć się ze zwycięstwa i awansu do finału.

Jan Zieliński/Sander Gille - Marcelo Arevalo/Mate Pavic 7:6(7), 7:6(6)