Największy sukces w historii! Reprezentacja Polski zrobiła to po raz pierwszy

Polskie hokeistki na trawie pokonały Czechy 3:1 (2:0) w półfinale halowych mistrzostw świata w chorwackim Porecu. W niedzielę zagrają o złoty medal z Austrią. To największy sukces żeńskiej reprezentacji, która na mundialu nie zdobyła jeszcze medalu.

Solidna gra w defensywie oraz perfekcyjnie wykonane krótkie rogi przez Marlenę Rybachę okazały się kluczem do zwycięstwa nad Czeszkami.

Na początku meczu Polki dwukrotnie identycznie rozegrały krótkie rogi i kapitan reprezentacji precyzyjnie przymierzyła przy samym słupku. Dzięki dwubramkowej przewadze biało-czerwone mogły grać spokojniej i kontrolować przebieg spotkania.

Czeszki nie miały pomysłu na rozmontowanie defensywy Polek, które są najlepiej broniącą drużyną turnieju. W czwartej kwarcie Marta Czujewicz podwyższyła wynik, a rywalki postawiły wszystko na jedną kartę i wycofały bramkarkę. Czeszki wykorzystały przewagę liczebną w polu, przejęły inicjatywę i zdobyły kontaktowego gola.

Do końca spotkania pozostały jeszcze niespełna cztery minuty, ale mądrze grające Polki nie popełniły więcej błędów. Selekcjoner Krzysztof Rachwalski po końcowej syrenie nie krył łez ze szczęścia.

"Wzruszenie jest ogromne, do mnie to jeszcze nie dociera, bowiem długo czekałem na ten moment. Jestem pełen uznania dla dziewczyn, jak one dzisiaj zagrały dojrzale i świadomie. Nie daliśmy zbyt wiele argumentów rywalkom i tak naprawdę ten półfinał ani na moment nie wymykał nam się spod kontroli" - powiedział szkoleniowiec.

W niedzielnym finale biało-czerwone zmierzą się z Austrią (godz. 18.20), z którą w fazie grupowej zremisowały 1:1.

"To jest nieprawdopodobne, że w tym turnieju ominęliśmy Niemcy. Austriaczki dziś też pokazały charakter i walkę do końca, bowiem przegrywały z Niemkami 0:2, wyrównały i wygrały karne zagrywki. Po meczu powiedziałem moim zawodniczkom, że zrobiliśmy tutaj niesamowitą rzecz i to zostanie w naszych sercach, ale też nie zatrzymujemy się. Dziewczyny są w znakomitej dyspozycji i gotowe, żeby zrobić ten szósty, ostatni i najważniejszy krok" - podkreślił Rachwalski.

Kobieca reprezentacja po raz czwarty rywalizuje w halowym mundialu, a najlepszym wynikiem było dotychczas piąte miejsce w 2011 i 2015 roku. Polki w hali mają w dorobku także cztery medale mistrzostw Europy - dwa srebrne i dwa brązowe.

Polska - Czechy 3:1 (2:0).

Bramki: dla Polski - Marlena Rybacha - dwie (4-krótki róg, 6-krótki róg), Marta Czujewicz (32); dla Czech - Nikol Babicka (36).

