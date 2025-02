Nie oglądaj Super Bowl bez tej wiedzy! Oto najmocniejsze argumenty za Chiefs i Eagles

Kiedy Super Bowl 2025?

Wielki finał Super Bowl 2025 odbędzie się w nocy czasu polskiego z 9 na 10 lutego. Zagrają w nim ekipy Philadelphia Eagles i Kansas City Chiefs. Wydarzenie odbędzie się na stadionie Caesars Superdome w Nowym Orleanie, a gwiazdą muzyczną wieczoru wybrano Kendricka Lamara, czyli 22-krotnego zdobywcę nagród Grammy.

Co przemawia za zwycięstwem Kansas City Chiefs?

Faworytem do zwycięstwa wydaje się ekipa Kansas City Chiefs. W ostatnich pięciu sezonach w wielkim finale grała aż cztery razy. Trzy z nich wygrała, w tym dwa ostatnie w latach 2023 i 2024. W Nowym Orleanie gracze z Kansas staną przed szansą na zdobycie trzeciego tytułu z rzędu, czego wcześniej nie dokonał nikt inny. Mają ku temu argumenty. Co ciekawe, w 2023 roku obie ekipy również mierzyły się w Super Bowl. Wówczas w Glendale po emocjonującym meczu było 38:35.

Kansas City Chiefs do zwycięstwa chce prowadzić Patrick Mahomes. Zawodnik ten uznawany jest za jednego z najlepszych rozgrywających w historii NFL i obecnie najlepszego gracza ligi - posiada wszystko, aby przesądzić o losach finału.

Patrick Mahomes ma na koncie już dwie nagrody dla MVP ligi NFL i w tym roku celuje w kolejną. Jest na dobrej drodze, aby stać się prawdziwą legendą. Czy kolejny krok w tym kierunku wykona w Nowym Orleanie? Do innych kluczowych graczy Chiefs powinni należeć:

· Travis Kelce,

· Chris Jones,

· George Karlaftis,

· Joe Thurney.

Trenerem drużyny jest Andy Reid.

Co przemawia za zwycięstwem Philadelphia Eagles?

Philadelphia Eagles przystąpi do Super Bowl 2025 z chęcią rewanżu za finałową porażkę z 2023 roku. Na mistrzostwo kraju czeka od 2018 roku. Było to pierwsze zwycięstwo zawodników z Filadelfii w historii. Od kilku lat należą jednak do czołówki NFL i mają argumenty za tym, aby zdobyć tytuł.

Kluczowym graczem Eagles jest rozgrywający Jalen Hurts. Doskonale czuje się zarówno w grze nogą, jak i ręką, co jest jego atutem. Z pewnością będzie chciał zaskoczyć defensorów z Kansas i przechytrzyć swojego głównego konkurenta Mahomesa. Pomóc mają mu w tym m.in.:

· Saquon Barkley,

· Jalen Carter,

· Zack Baun.

Trenerem drużyny jest Nick Sirianni.

Wielki finał w Polsacie

Z pewnością kibice na to czekali. Finał Super Bowl 2025 będzie transmitowany w otwartej telewizji - największe wydarzenie sportowe w Stanach Zjednoczonych pokaże Polsat. Początek już w nocy z niedzieli na poniedziałek (9/10 lutego) o godzinie 0:00.

Transmisja prowadzona będzie na głównym kanale Polsatu oraz w Polsat Sport 1 i na Polsat Box Go. Kto sięgnie po mistrzostwo? Rywalizacja pomiędzy Philadelphia Eagles i Kansas City Chiefs zapowiada się niezwykle emocjonująco.

