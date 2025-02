World Tour w short tracku w Tilburgu. Gdzie oglądać?

Za nami cztery z sześciu zawodów z cyklu World Tour. Dotychczas światowa czołówka z krótkiego toru rywalizowała w Ameryce Północnej (dwukrotnie w Montrealu) oraz w Azji (Pekin i Seul). Ostatnie dwie edycje tych zawodów odbędą się w Europie. W ten weekend areną zmagań będzie Tilburg, a tydzień później finałowe zmagania zaplanowano w Mediolanie i będzie to jednocześnie próba generalna na tym samym obiekcie, na którym za rok odbędą się igrzyska olimpijskie. – Bez wątpienia trzeba poznać obiekt jak również zapoznać się z warunkami lodowymi. Będzie to dla nas cenna wskazówka do pracy w sezonie letnim – mówi trenerka reprezentacji Polski, Urszula Kamińska.

W Dreźnie sztafety na medal!

W połowie stycznia przedstawiciele Starego Kontynentu rywalizowali w Dreźnie w Mistrzostwach Europy. Zmagania w Niemczech okazały się najlepsze w historii występów Biało-Czerwonych na tej rangi imprezie. Polacy zdobyli trzy medale – wszystkie w rywalizacji sztafet.



Jako pierwsza medale odebrała nasza sztafeta żeńska, która stanęła na najniższym stopniu podium. Polski startujące w składzie Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska w finale finiszowały za Włoszkami i Węgierkami. W samej końcówce najpierw upadek zaliczyły broniące tytułu Holenderki, a na ostatniej zmianie przewróciła się Kamila Stormowska. Na szczęście Polka szybko się pozbierała i finiszowała przed Holenderką. Dla Polski był to drugi medal w tej konkurencji. Pierwszy – również brązowy – nasze łyżwiarki wywalczyły na ME w Malmoe. W Szwecji startowała także Natalia Maliszewska, a poza nią skład „medalowej” sztafety tworzyła jej siostra Patrycja oraz Aida Bella, Marta Knoch (Wójcik) i Paula Bzura. – Porównując oba starty – zarówno ten w Malmoe do tego teraz w Dreźnie – to zdecydowanie lepiej „smakuje” ten medal wywalczony w tym roku. Jesteśmy teraz dużo bardziej świadome i dużo bardziej pewne tego jak jedziemy. I może z dziewczynami byłyśmy bardziej gotowe żeby ten medal zdobyć – oceniła oba swoje „medalowe” występy w sztafecie, Natalia Maliszewska.



Kolejny krążek był zasługą sztafety mieszanej. Nasza sztafeta mieszana w składzie Kamila Stormowska, Natalia Maliszewska, Michał Niewiński i Diane Sellier (we wcześniejszych wyścigach startowali także Nikola Mazur i Łukasz Kuczyński), sięgnęła po brąz. Finał miał dramatyczny przebieg. W samej końcówce przy zmianie Włoch sprokurował upadek Michała Niewińskiego i Polak finiszował ostatecznie na czwartym miejscu. Po wideo analizie Włosi zostali zdyskwalifikowani, dzięki czemu Polacy zdobyli brąz. Tę konkurencję wygrała Francja przed Holandią.



Trzecie podium wywalczyła nasza męska sztafeta, która z dwóch ostatnich ME przywoziła brązowe medale. Biało-Czerwoni w finałowym wyścig w Dreźnie rywalizowali w składzie Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Diane Sellier i Neithan Thomas (we wcześniejszych wyścigach startował także Paweł Adamski). Polacy finiszowali na trzecim miejscu za ekipami Włoch i Holandii, ale po analizie wyścigu sztafeta Oranje otrzymała karę co dało Polakom srebrny medal. Ostatecznie złoto przypadło Włochom, a brąz - Belgom.



Szanse medalowe mieliśmy również w rywalizacji indywidualnej. W rywalizacji kobiet najbliżej podium była na 1000 metrów Kamila Stormowska. W finale doszło do dwóch upadków i jeden z nich – zdaniem sędziów – był sprokurowany przez naszą łyżwiarkę, która ostatecznie została sklasyfikowana na 5. pozycji. Stormowska startowała również w finale A na dystansie 1500 metrów i rywalizację na tym dystansie ukończyła na 7. miejscu.



Bardzo blisko wywalczenia historycznego medalu w rywalizacji mężczyzn był Michał Niewiński, który prowadził w finale 500 metrów, ale na jednym z ostatnich wiraży doszło do kontaktu z Holendrem Jensem van 'T Woutem. Skutkowało to upadkiem Niewińskiego i jego dyskwalifikacją, co ostatecznie dało mu 5. miejsce. Niewiński na tej samej pozycji zakończył rywalizację na 1000 metrów i tutaj także Polak zaliczył upadek w finale, ale tym razem z własnej winy.

W Tilburgu walka o najwyższe miejsca

Po emocjach związanych z mistrzostwami Europy do rywalizacji przystępuje światowa czołówka. Ostatnie dwa zawody z cyklu World Tour odbędą się kolejno w Tilburgu i tydzień później w Mediolanie. Przed przyjazdem do Holandii nasza reprezentacja przygotowywała się na obozie w Dreźnie. Tutaj nasi specjaliści z krótkiego toru szlifowali swoją formę na te europejskie zmagania. Ostatnim dużym międzynarodowym akordem będą marcowe mistrzostwa świata, których gospodarzem będzie Pekin.



W piątkowych kwalifikacjach w Tilburgu nasi reprezentanci zapewnili sobie łącznie jedenaście szans medalowych oraz kolejnych osiem w wyścigach repasażowych.



Indywidualnie najlepiej zaprezentowała się Kamila Stormowska, która awansowała do wyścigów głównych na wszystkich trzech dystansach (w półfinale na 1500 metrów oraz w ćwierćfinałach na 500 i 1000 metrów). Zresztą w ćwierćfinałach na 500 i 1000 metrów będziemy mieli komplet Biało-Czerwonych, bo poza Stormowską, awans zapewniły sobie także Natalia Maliszewska i Gabriela Topolska. Jedynie na 1500 metrów pewna startu w półfinale jest Stormowska, a Nikola Mazur i Topolska o prawo startu w półfinale rywalizować będą w repasażach.



Gorzej od swoich koleżanek spisali się panowie. Jedynie Michał Niewiński zapewnił sobie awans do półfinału 1500 metrów i ćwierćfinału na 500 metrów. Lider naszej reprezentacji miał szanse zapewnić sobie awans do ćwierćfinału na 1000 metrów, ale w swoim wyścigu kwalifikacyjnym nasz łyżwiarz najpierw sprokurował upadek Łotysza Reinisa Berzinsa, a chwilę później w nieprawidłowy sposób wyprzedzała reprezentanta Turcji – Metehana Ahana. W efekcie po analizie video sędziowie uznali, że w obu sytuacjach przewinił Polak i ukarali go żółtą kartką, a to oznacza, że na tym dystansie nasz łyżwiarz zostanie przesunięty na sam koniec klasyfikacji końcowej 1000 metrów. Na 1500 metrów Felix Pigeon (w ME nie startował z powodu choroby) i Neithan Thomas wystartują w repasażach, podobnie jak i Łukasz Kuczyński i Diane Sellier na 500 i 1000 metrów.

Dwie z trzech sztafet walczą dalej…

Z trzech naszych sztafet awans do półfinału zapewniły sobie nasze panie oraz sztafeta mieszana. Polski startujące w składzie Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska w swoim wyścigu ćwierćfinałowym finiszowały jako drugie za reprezentacją Włoch. Biało-Czerwone wyprzedziły Japonki o 0’040 sekundy, które i tak z czasem zapewniły sobie awans do półfinału.



W półfinale jest także nasza sztafeta mieszana, która w swoim wyścigu startując w składzie Nikola Mazur, Gabriela Topolska, Łukasz Kuczyński i Michał Niewiński w swoim starcie uplasowali się na drugim miejscu za ekipą Kanady. Polacy finiszowali z dużą przewagą nad Ukrainą.



W Tilburgu nie będziemy mieli kompletu w rywalizacji sztafet. Niestety, do półfinału nie udało się zakwalifikować naszym panom. Polacy startujący w składzie Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Diane Sellier i Neithan Thomas za rywali mieli Kanadyjczyków i Węgrów. W pewnym momencie przewagę osiągnęli Kanadyjczycy i o drugie miejsce premiowane awansem rywalizowali między sobą Polacy i Węgrzy. W samej końcówce Kuczyński przy próbie wyprzedzenia rywala zaliczył upadek i tym samym nasi łyżwiarze definitywnie stracili szanse na walkę o podium.



Jak na razie dorobek medalowy w tym sezonie w rywalizacji z cyklu World Tour zamknął się dwoma medalami Michała Niewińskiego na 1000 metrów. Polak najpierw był trzeci w Montrealu, a następnie uplasował się na drugiej pozycji podczas zawodów w Pekinie.

Plan transmisji zawodów World Tour w short tracku w Tilburgu:

Sobota (8 lutego)

Godz. 13:30 (Polsat Sport 3, Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów mężczyzn (w półfinale wystartuje Michał Niewiński, a w repasażach o awans powalczą Felix Pigeon i Neithan Thomas)

Godz. 13:50 (Polsat Sport 3, Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów kobiet (w ćwierćfinale wystartują Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska)

Godz. 14:07 (Polsat Sport 3, Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – finały 1500 metrów mężczyzn

Godz. 14:43 (Polsat Sport 3, Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – półfinały 1000 metrów kobiet

Godz. 14:52 (Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów mężczyzn (w ćwierćfinale wystartuje Michał Niewiński, a w repasażach o awans powalczą Łukasz Kuczyński i Diane Sellier)

Godz. 15:07 (Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – finały 1000 metrów kobiet

Godz. 15:23 (Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów mężczyzn

Godz. 15:45 (Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – półfinały sztafet kobiet (w półfinale wystartują Polki)

Godz. 16:01 (Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – finały 500 metrów mężczyzn

Godz. 16:32 (Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – finały sztafet kobiet

Godz. 16:59 (Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – półfinały sztafet mężczyzn



Niedziela (9 lutego)

Godz. 13:30 (Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – finały sztafet mieszanych (w półfinale startuje sztafeta Polski)

Godz. 14:06 (Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów kobiet (w półfinale wystartuje Kamila Stormowska, a repasażach o awans powalczą Nikola Mazur i Gabriela Topolska)

Godz. 14:24 (Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów mężczyzn (w repasażach o awans do ćwierćfinału powalczą Łukasz Kuczyński i Diane Sellier)

Godz. 14:41 (Polsat Sport 2, równolegle Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – finały 1500 metrów kobiet

Godz. 15:17 (Polsat Sport 2, równolegle Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) - półfinały 1000 metrów mężczyzn

Godz. 15:26 (Polsat Sport 2, równolegle Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów kobiet (w ćwierćfinale wystartuje Natalia Maliszewska, Nikola Mazur i Kamila Stormowska)

Godz. 15:41 (Polsat Sport 2, równolegle Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – finały 1000 metrów mężczyzn

Godz. 15:57 (Polsat Sport 2, równolegle Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów kobiet

Godz. 16:19 (Polsat Sport 2, równolegle Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – finały 500 metrów kobiet

Godz. 16:35 (Polsat Sport 2, równolegle Polsat Sport Fight i online w Polsat Box Go) – finały sztafet mężczyzn