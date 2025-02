Cenne zwycięstwo PSG Stali. Nysanie wychodzą ze strefy spadkowej PlusLigi

Pierwszy set był niezwykle wyrównany, choć z lekką przewagą po stronie Ślepska. Siatkarze z Suwałk kontrolowali wynik niemal przez całego seta, nie pozwalając gospodarzom na objęcie prowadzenia, ale jednocześnie nie byli w stanie wypracować sobie bezpiecznej przewagi. Końcówka należała do siatkarzy z Nysy, którzy zdołali odrobić straty, a nawet objąć minimalne prowadzenie (22:21). Ostatecznie jednak to goście zachowali więcej zimnej krwi w decydujących akcjach i triumfowali po grze na przewagi – 26:24. W barwach Ślepska wyróżniał się Paweł Halaba, który imponował skutecznością, natomiast w ekipie Stali najjaśniejszym punktem był Michał Gierżot.

ZOBACZ TAKŻE: Znowu najlepsze! Drużyna Joanny Wołosz i Martyny Łukasik wygrała Puchar Włoch

Drugi set miał podobny przebieg do pierwszego. Początkowo to Stal zanotowała dobry start, jednak goście szybko odpowiedzieli skuteczną serią w jednym ustawieniu, odskakując na trzypunktowe prowadzenie (11:8). Mimo tego podopieczni Francesco Petrelliego zdołali się podnieść i przejąć inicjatywę w kluczowym momencie seta. Kluczową rolę odegrało przyjęcie, w którym gospodarze radzili sobie lepiej od rywali. Dzięki temu utrzymali wypracowaną przewagę i zamknęli partię wynikiem 25:21, po zepsutej zagrywce Matiasa Sancheza.

Trzeci set rozpoczął się od przewagi Stali, jednak z czasem inicjatywę przejęli goście. Kluczowa okazała się mocna, wyrzucająca zagrywka Ślepska, która sprawiała gospodarzom sporo problemów. Do tego świetnie funkcjonował blok, a na przyjęciu wyróżniał się Mateusz Czunkiewicz, który był zdecydowanym bohaterem tej partii. Siatkarze z Suwałk wykorzystali impas ofensywny rywali, którzy mieli duże problemy ze skutecznością. Ślepsk konsekwentnie punktował i pewnie zamknął seta wynikiem 25:21.

Stal Nysa świetnie rozpoczęła kolejną partię, wykorzystując rosnącą dezorganizację w szeregach gości. W ataku odblokował się Gierżot, a Remigiusz Kapica i Nicolas Zerba skutecznie dorzucali kolejne punkty. Podopieczni Dominika Kwapisiewicza mieli trudności z przeciwstawieniem się tak dobrze funkcjonującej ofensywie rywali. Stal kontrolowała przebieg seta i wygrała go 25:21, doprowadzając tym samym do decydującego tie-breaka.

W decydującej partii błyszczał Halaba, który zdobył trzy kluczowe punkty, w tym jednego asa serwisowego, co znacząco przyczyniło się do zwycięstwa Ślepska. Oprócz niego świetnie spisywali się także Antoni Kwasigroch i Matias Sanchez. Dzięki tej wygranej siatkarze z Suwałk zbliżyli się do strefy play-off, tracąc obecnie tylko trzy punkty do ósmego w tabeli zespołu Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. Stal Nysa natomiast pozostaje w strefie spadkowej.

W tej partii lepsza okazała się Stal, która zdołała odwrócić losy tie-breaka i wygrać 17:15. Bohaterem został Gierżot, który w pojedynkę zdobył aż siedem punktów. Dzięki temu zwycięstwu siatkarze z Nysy wydostali się ze strefy spadkowej, wyprzedzając Barkom Każany Lwów.

MVP spotkania został Patryk Szczurek.

PSG Stal Nysa - Ślepsk Malow Suwałki 3:2 (24:26, 25:21, 21:25, 25:21, 17:15)

Stal: Zouheir El Graoui, Kellian Motta Paes, Konrad Jankowski, Dominik Kramczyński, Michał Gierżot, Remigiusz Kapica, Nicolas Zerba, Jakub Olejniczak, Dawid Dulski, Kamil Szymura, Kamil Kosiba, Wojciech Włodarczyk, Patryk Szczurek.

Ślepsk: Konrad Stajer, Joaquin Gallego, Henrique Dantas Nobrega Honorato, Paweł Halaba, Bartosz Firszt, Marcin Krawiecki, Jakub Kubacki, Mateusz Czunkiewicz, Quentin Jouffroy, Antoni Kwasigroch, Matias Sanchez, Jakub Macyra, Damian Wierzbicki.

Skrót meczu: