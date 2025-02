Grot Budowlani Łódź górą w hicie kolejki Tauron Ligi

W niedzielę doszło do starcia trzeciej z czwartą drużyną tabeli Tauron Ligi. Pierwsze spotkanie, które zostało rozegrane w styczniu zeszłego roku, zakończyło się zwycięstwem Grot Budowlanych Łódź 3:1.

W pierwszym secie łodzianki miały wszystko pod kontrolą do pewnego momentu. Prowadziły już 18:12, ale wtedy straciły siedem punktów z rzędu. Nie przeszkodziło im to jednak w wygraniu seta (25:21). Set zakończył się po udanej kiwce Alicji Grabki.

Druga partia również dostarczyła wiele emocji. Łodzianki nie wykorzystały dwóch piłek setowych i potrzebna była gra na przewagi. Po autowym ataku Martyny Borowczak, gospodynie cieszyły się ze zwycięstwa (26:24) i prowadzenia w meczu już 2-0.



Siatkarki z Bielska-Białej wróciły do gry w trzecim secie, wygrywając go 25:19. Nie przełożyło się to jednak na zdobycz punktową w tym spotkaniu. Podopieczne Macieja Biernata wygrały czwartą partię 25:17, a mecz 3-1.

MVP spotkania została Grabka.

PGE Grot Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:1 (25:21, 26:24, 19:25, 25:17)

PGE Grot Budowlani Łódź: Jelena Blagojevic, Paulina Damaske, Terry Enweonwu, Alicja Grabka, Sasa Planinsec, Dominika Sobolska-Tarasova - Justyna Łysiak (libero) - Karolina Drużkowska, Afedo Manyang.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała: Martyna Borowczak, Kertu Laak, Julia Nowicka, Marta Orzyłowska, Joanna Pacak, Julita Piasecka - Kinga Drabek (libero) - Nikola Abramajtys, Giulia Angelina, Zofia Brzoza, Marharyta Hejko, Magdalena Janiuk, Zuzanna Suska, Wiktoria Szewczyk.

Polsat Sport