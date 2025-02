Magdalena Fręch wygrała z rozstawioną rywalką. Będzie mecz z rodaczką?

Magdalena Fręch wygrała z Brazylijką Beatriz Haddad Maia (nr 13) 6:4, 3:6, 6:2 i po raz pierwszy w karierze awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego na twardych kortach WTA 1000 w Dausze. Następną rywalką łodzianki może zostać Magda Linette.

Obie tenisistki w światowym rankingu rozdziela zaledwie dwanaście pozycji. Brazylijka klasyfikowana na 16. miejscu w WTA w stolicy Kataru otrzymała w rozstawieniu nr 13. Beatriz Haddad Maia lepiej rozpoczęła spotkanie. Prowadziła już 3:0, ale kolejne pięć gemów padło łupem 27-letniej łodzianki. Fręch potrzebowała czterech setboli, aby pierwszą partię zapisać po stronie zysków.



Zobacz także: Kiedy jest mecz Świątek - Sakkari?

O rok starsza leworęczna finalistka Australian Open 2022 drugiego seta zaczęła w podobnym stylu co ponad godzinę wcześniej - od prowadzenia 3:0. Dodatkowo tenisistka z Sao Paulo starała się przyspieszyć grę. Polka wolejami mierzonymi przy liniach bocznych kortu zdołała powstrzymać seryjne zdobywanie punktów przez rywalkę. Bardzo długi, ale zwycięski dla Fręch, był piąty gem przy serwisie Brazylijki. Haddad Maia ponownie starała się przejąć inicjatywę, co ostatecznie doprowadziło do remisu w setach.

Decydująca partia rozpoczęła się po myśli łodzianki, która objęła przewagę 3:0. Brazylijka wykazywała większe oznaki zmęczenia. Zaczęła popełniać dużo błędów, w tym podwójne przy serwisach, co konsekwentnie wykorzystywała Fręch. Spotkanie zakończyło się po 2 godzinach i 40 minutach.

Polka z Brazylijką grała wcześniej cztery razy i odniosła jedno zwycięstwo.

Pierwszego dnia turnieju głównego odpadły już dwie rozstawione Rosjanki. Diana Sznajder (11) przegrała z Amerykanką Alycią Parks 4:6, 6:7 (2-7), a Anna Kalinska (14) uległa Hiszpance Cristinie Bucsy 7:6 (7-3), 5:7, 4:6.

W poniedziałek na korcie pojawi Magda Linette (38. WTA), której rywalką będzie plasująca się 14 pozycji niżej Weronika Kudiermietowa. Rosjanka w Dausze musiała się przebijać przez kwalifikacje, w których była najwyżej rozstawiona. Właśnie ze zwyciężczynią tego pojedynku zagra Fręch.

Tego samego dnia Iga Świątek zmierzy się z Marią Sakkari.

Wynik 1. rundy:

Magdalena Fręch (Polska) - Beatriz Haddad Maia (Brazylia, 13) 6:4, 3:6, 6:2.

PAP