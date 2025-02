Medalowa niedziela Polaków na MŚ. Najlepszy wynik w historii!

Aż sześć medali, w tym jeden złoty, przywiozą z mistrzostw świata w Collalbo reprezentanci Polski juniorów w łyżwiarstwie szybkim. Trzeciego dnia zmagań we Włoszech biało-czerwoni wywalczyli kolejne trzy krążki. To najlepszy wynik Polaków w historii imprezy!

Już po pierwszych dwóch dniach można było powiedzieć, że dla reprezentacji Polski, która wspierana jest przez sponsora głównego PGE Polską Grupę Energetyczną S.A., mistrzostwa świata juniorów w Collalbo były udane. Wszystko za sprawą aż trzech medali Hanny Mazur, która już w piątek zdobyła brązowe krążki na dystansach 500 i 1000 metrów. To jednak nie wszystko, bowiem w sobotę dołożyła kolejny medal, tym razem srebrny (dystans 1500 metrów).

A to nie był koniec zawodów. Na niedzielę zaplanowano wyścigi na dochodzenie, sprint drużynowy, sztafet mieszanych oraz ze startu wspólnego. Oczywiście Polacy, którzy są znaczną siłą na świecie, co pokazali chociażby podczas Pucharu Świata Juniorów, mogli wywalczyć medal w każdej z konkurencji. Ale znów najbardziej można było liczyć na Mazur, która w klasyfikacji generalnej wspomnianego PŚJ w wyścigu ze startu wspólnego była pierwsza!

A niedziela zdecydowanie była dniem Polaków. Najpierw zaplanowano wyścig na dochodzenie kobiet, a Polki wystąpiły w składzie Zofia Braun, Emilia Zawisza i Hanna Mazur. Biało-czerwone na mecie zameldowały się jako drugie (czas 3:12.67 sekundy) i wywalczyły kolejne srebro dla naszej reprezentacji! Lepsze okazały się jedynie Holenderki (3:09.94).

Nasz dziewczyny błysnęły także w biegu sprinterskim. Wiktoria Dąbrowska, Julia Grzywińska oraz Mazur tym razem uzupełniły polski worek z medalami złotem! Czas 1:32.33 dał im pierwsze miejsce i tytuł mistrzyń świata, a był to już piąty krążek biało-czerwonych podczas juniorskiego światowego czempionatu w Collalbo!

Panowie również chcieli zakończyć drużynowe starty z medalem i udało im się to w sztafetowym wyścigu sprinterskim. Szymon Hostyński, Mateusz Śliwka i Mikołaj Bielas wywalczyli srebrny medal (1:23.35), a lepsi od nich okazali się tylko Norwegowie (1:22.98). Szósty krążek tym samym wpadł do polskiego worka!

To był już i tak najlepszy wynik w historii (poprzedni to cztery brązowe medale Karoliny Bosiek z 2019 roku, wliczając w to wielobój), jednak Mazur była niemal pewniaczką do krążka w wyścigu ze startu wspólnego. Tymczasem nasza zawodniczka osiągnęła dopiero szósty czas (7:17.37), a tuż za nią uplasowała się Braun (7:20.46). Wśród panów odpowiednio ósmą (5:52.11) i dziewiątą (5:36.05) lokatę wywalczyli Marciniak i Śliwka.

Z kolei w męskim wyścigu na dochodzenie sztab reprezentacji Polski wystawił natomiast Jerzego Stadnickiego, Eryka Marciniaka i Mateusza Śliwkę. Biało-czerwoni na metę przyjechali z szóstym czasem (4:07.64).

Całe zawody zakończył wyścig mieszanej sztafety, w której wystąpili Grzywińska i Stadnicki. Nasza ekipa ostatecznie zajęła piąte miejsce z czasem 3:07.04.

Warto też wspomnieć, że Braun wystartowała na wszystkich dystansach, dzięki czemu została sklasyfikowana jako szósta w wieloboju. Wśród mężczyzn czwarte miejsce zajął Śliwka, a szóste Stadnicki.

