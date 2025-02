PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Kielczanie rundę wiosenną rozpoczęli od wyjazdowego remisu 1:1 z Legią Warszawa. Mimo zdobytego punktu z jednym z kandydatów do mistrzowskiego tytułu drużyna Jacka Zielińskiego pozostała w strefie spadkowej.

Ewentualne zwycięstwo z zespołem z Lubelszczyzny dałoby szansę na złapanie głębszego oddechu i oddalenie się od zagrożonych lokat. O to nie będzie jednak łatwo, bo Motor ma na swoim koncie 10 punktów więcej od Koorny i jest ósmy w tabeli.

- Zagramy z najlepszym z beniaminków na tę chwilę. Grają fajną piłkę, wnieśli powiew świeżości do naszej ligi. Warto podkreślić, że paru chłopaków z Motorem przeszło cały szlak od drugiej ligi do ekstraklasy. Tworzy się fajny klimat do piłki w Lublinie. Piękny stadion, mnóstwo kibiców, bogaty właściciel – mówił o najbliższym przeciwniku Zieliński.

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.